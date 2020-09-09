Самая высокопроизводительная камера в мире сделала первые снимки

Камера размером с внедорожник с разрешением 3200 мегапикселей вскоре будет установлена ​​на вершине чилийского горного хребта и будет делать снимки галактик.

Массив датчиков, предназначенных для сбора изображений далеких галактик, сделал фотографии объектов на Земле с разрешением 3200 мегапикселей, что является самым высоким разрешением за всю историю. Затем массив будет интегрирован в камеру и отправлен в Чили, где в течение следующего десятилетия он соберет изображения 20 миллиардов галактик.

Этот проект является результатом сотрудничества Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США и проекта Legacy Survey of Space and Time (LSST) обсерватории Веры К. Рубин, целью которого является составление обширного каталога изображений галактик. Камера LSST будет играть ключевую роль в достижении целей проекта по наблюдению за большим количеством галактик, чем за людьми на Земле, и в создании первого фильма о Вселенной.

Подобно потребительской камере, массив, который будет включать камеру LSST, работает путем преобразования видимого света, отраженного объектами, в электрические сигналы. Камеру отличает ее масштаб и внимание к деталям: она способна делать фотографии с разрешением, примерно в 189 раз превышающим разрешение 16-мегапиксельной цифровой камеры.