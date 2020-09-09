Самая высокопроизводительная камера в мире сделала первые снимки

Камера размером с внедорожник с разрешением 3200 мегапикселей вскоре будет установлена на вершине чилийского горного хребта и будет делать снимки галактик.
Массив датчиков, предназначенных для сбора изображений далеких галактик, сделал фотографии объектов на Земле с разрешением 3200 мегапикселей, что является самым высоким разрешением за всю историю. Затем массив будет интегрирован в камеру и отправлен в Чили, где в течение следующего десятилетия он соберет изображения 20 миллиардов галактик.
Этот проект является результатом сотрудничества Национальной ускорительной лаборатории SLAC Министерства энергетики США и проекта Legacy Survey of Space and Time (LSST) обсерватории Веры К. Рубин, целью которого является составление обширного каталога изображений галактик. Камера LSST будет играть ключевую роль в достижении целей проекта по наблюдению за большим количеством галактик, чем за людьми на Земле, и в создании первого фильма о Вселенной.
Подобно потребительской камере, массив, который будет включать камеру LSST, работает путем преобразования видимого света, отраженного объектами, в электрические сигналы. Камеру отличает ее масштаб и внимание к деталям: она способна делать фотографии с разрешением, примерно в 189 раз превышающим разрешение 16-мегапиксельной цифровой камеры.
На фотографиях, сделанных камерой LSST, изображена капуста романеско, которая была выбрана из-за детализации ее фрактальной поверхности, и астроном Вера Рубин, дань уважения тезке обсерватории Рубина. Перейдя по ссылкам вы сможете оценить детализацию, максимально увеличив изображение.
Для получения этих изображений датчики были организованы в виде сетки шириной более 2 футов и помещены в криостат для охлаждения их до отрицательных 150 градусов. Команда SLAC использовала крошечное отверстие для проецирования нужных изображений на фокальную плоскость массива.
Фотографии служат проверкой того, что сенсорная матрица функционирует должным образом и производит цифровые изображения со сверхвысоким разрешением. К 2021 году камера LSST будет собрана и протестирована еще раз перед установкой на вершине хребта Серро-Пачон в Чили, где она будет собирать изображения южного неба каждые несколько ночей.
В пресс-релизе Стивен Ритц, научный сотрудник проекта LSST Camera в Калифорнийском университете в Санта-Крузе, сказал, что изображения, собранные камерой, расширят наше понимание галактик, а также темной материи и энергии.
«Эти данные улучшат наши знания о том, как галактики эволюционировали с течением времени, и позволят нам проверить наши модели темной материи и темной энергии более глубоко и точно, чем когда-либо», — сказал Ритц. «Обсерватория станет прекрасным местом для широкого круга научных исследований — от детальных исследований нашей Солнечной системы до изучения далеких объектов на краю видимой Вселенной».
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