Самое большое воздушное судно в мире стало еще больше

Разработка воздушного судна началась еще в начале 2000-х годов. Airlander представляет из себя нежесткий дирижабль, но относится к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он обладает характеристиками самолета и аэростата, используя аэродинамическую силу при подъеме и резервуар с гелием при нахождении в воздухе. Оболочка аппарата, не считая прикрепленной внизу гондолы, выполнена из высокопрочных материалов – вектрана, кевлара и майлара.
Первые летные испытания судна прошли в 2012 году, и с тех пор было совершено еще шесть полетов, два из которых завершились авариями.
Новая версия Airlander 10 отличается от прототипа длиной – 98 метра против предыдущих 92 метров. Также аппарат оснащен более габаритной гондолой, которая на 5 процентов больше предыдущей (46м х 6м). Топливный бак разработчики перенесли из отсека в гондоле в корпус летательного аппарата. Сообщается, что у аппарата немного переработан корпус, что позволило улучшить его аэродинамические свойства.
Airlander изначально создавался для американской армии, однако проект свернули из-за недостатка финансирования. Британское правительство потратило на доработку около 3,7 миллиона долларов. В прошлом году в Hybrid Air Vehicles активизировали усилия по продаже аппарата для коммерческих клиентов, включая высококлассный сектор развлечений. На площадке в Бедфорде была установлена 15-метровая демонстрационная камера, демонстрирующая интерьер и кофигурации VIP-отдела воздушного судна, с такими опциями, как панорамные окна и восемь спален с двуспальными кроватями.
◆ NOUVELLE EXPÉRIENCE D'EXCEPTION | OCEAN SKY ◆ Les fans d'aviation peuvent d'ores et déjà réserver leur place à bord du Airlander 10, un ballon dirigeable high-tech qui effectuera son premier décollage en 2023 en direction des régions #arctiques https://t.co/nTr0sWoSqo pic.twitter.com/2rp2jhptbJ— Exclusif Voyages, Créateur de Voyages d’Exception (@ExclusifVoyage) January 10, 2020
Чтобы подключиться к рынку «зеленого туризма», компания также сообщила, что совместно с Collins Aerospace работает над созданием электроэнергетической системы для замены четырех дизельных двигателей Thielert. В компании сообщают, что летные испытания аппарата начнутся уже в этом году, а поставки коммерческим клиентам планируется начать в 2024 году.
Airlander 10 называют самым большим воздушным судном в мире, и это справедливо для длины и объема действующих летательных аппаратов. Однако разработка Hybrid Air Vehicles значительно уступает немецким дирижаблям класса Гинденбург, имевшим длину 245м и максимальный диаметр 41,2м, а также нежесткому дирижаблю ZPG-3W, который использовали ВМС США в 50-х годах прошлого века. ZPG-3W имел длину 123 метра.