Самое большое воздушное судно в мире стало еще больше

Разработка воздушного судна началась еще в начале 2000-х годов. Airlander представляет из себя нежесткий дирижабль, но относится к классу летательных аппаратов тяжелее воздуха. Он обладает характеристиками самолета и аэростата, используя аэродинамическую силу при подъеме и резервуар с гелием при нахождении в воздухе. Оболочка аппарата, не считая прикрепленной внизу гондолы, выполнена из высокопрочных материалов – вектрана, кевлара и майлара.

Первые летные испытания судна прошли в 2012 году, и с тех пор было совершено еще шесть полетов, два из которых завершились авариями.