Самый большой самолет в мире провел почти 2 часа в небе над Калифорнией

Размах его крыльев составляет 117 метров.

Самолет под названием Stratolaunch с самым большим в мире размахом крыльев в 117 метров совершил свой четвертый успешный полет, пробыв в воздухе 1 час 43 минуты.

Авиасудно поднялось в воздух с аэрокосмического порта Мохаве в Калифорнии в четверг, 24 февраля. Stratolaunch развил максимальную скорость 853 км/ч, поднявшись на высоту 4572 метра.

Через час после взлета у воздушного судна появились проблемы с вибрацией двигателей и загорелась сигнальная лампа. Тем не менее, вернувшись в район аэропорта Мохаве, самолет сделал еще четыре круга, чтобы убедиться, что проблемы не критические, и сжечь дополнительное топливо перед посадкой.

Самолет был разработан компанией Stratolaunch, основанной в 2011 году ныне покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом. Компания также разрабатывает Talon A, многоразовый гиперзвуковой летательный аппарат с ракетным двигателем, который будет запускаться с самолета Stratolaunch.

Takeoff! Stratolaunch Roc is in the air for a test flight!



Live: https://t.co/Ofj9iqNXbU pic.twitter.com/iFrPmzYwYx — Chris Bergin - NSF (@NASASpaceflight) February 24, 2022

«Сегодняшний успешный полет демонстрирует улучшения в системах самолета-носителя и общих летных характеристиках. Рабочее состояние шасси приближает самолет-носитель к рабочему состоянию, что является важной вехой, необходимой для подготовки самолета к отделению Talon-A и гиперзвуковым летным испытаниям в конце этого года», – Закари Кревор, президент и главный операционный директор Stratolaunch.

Stratolaunch имеет двойной фюзеляж, что делает его похожим на катамаран. Экипаж воздушного судна – пилот, второй пилот и бортинженер – размещается в правой части фюзеляжа и управляет самолетом на приличном расстоянии справа от центральной линии (совсем как в «Тысячелетнем соколе» в «Звездных войнах»).

В левой части фюзеляжа есть нечто похожее на кабину с окнами для пассажиров, но на самом деле секция пуста и негерметична.

Stratolaunch, оснащенный двигателями того же типа, что и Boeing 747, весит около 227 тонн без груза. Максимальная нагрузка самолета составляет 589 тонн.

Впервые воздушное судно поднялось в воздух в апреле 2019 года. Аллен намеревался использовать его в качестве самолета-носителя для космических запусков, но новые владельцы планируют использовать его в качестве самолета-носителя для запуска многоразовых гиперзвуковых исследовательских аппаратов.