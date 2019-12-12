Самый быстрый поезд в мире представлен в Китае

«Поезд на магнитном подвесе характеризуется высокой скоростью, большим ускорением и отличной способностью преодоления наклонов. Благодаря этому он сможет найти применение в перевозках пассажиров как на дальнее, так и на малое и среднее расстояние», – заявил конструктор Qingdao Чжан Чжицян.

В октябре было объявлено о начале работ по строительству магнитной трассы от Ухани до Гуаньчжоу и прокладке экспериментального пути. Тестовый трек составит 200 км в длину. Поезд будет двигаться в вакуумной трубе над рельсами из высокотемпературного сверхпроводника. Испытания Qingdao намечены на 2020 год.

Магнитоплан, или маглев (от англ. magnetic levitation «магнитная левитация») – это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля. В отличие от традиционных поездов, такой состав в процессе движения не касается поверхности рельса.