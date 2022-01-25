Шестиногого робота научили кататься на лыжах по склонам: видео

Робот был разработан экспертами из Шанхайского университета Цзяо Тонг. Испытав устройство как на небольших, так и на средних склонах, команда показала, что робот может оставаться в вертикальном положении, делать повороты и избегать столкновений с людьми.

На трассе длиной 400 метров с уклоном 18 градусов робот развил скорость более 10 метров в секунду. Разработчики заявили, что в будущем этот механизм сможет участвовать в соревнованиях по лыжному спорту среди роботов, а также патрулировать горы и помогать спасать людей в заснеженных местах.

Робот был представлен в преддверии зимних Олимпийских игр, которые стартуют в Пекине в начале февраля. Разработчики действительно надеются, что его создание спровоцирует развитие новой развлекательной индустрии.