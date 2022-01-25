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Техника

Шестиногого робота научили кататься на лыжах по склонам: видео

National Geographic Россия
25 января 2022
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Фото: Shanghai Jiao Tong University
Он стоит на паре лыж четырьмя ногами и держит палки двумя другими.

Робот был разработан экспертами из Шанхайского университета Цзяо Тонг. Испытав устройство как на небольших, так и на средних склонах, команда показала, что робот может оставаться в вертикальном положении, делать повороты и избегать столкновений с людьми. 

На трассе длиной 400 метров с уклоном 18 градусов робот развил скорость более 10 метров в секунду. Разработчики заявили, что в будущем этот механизм сможет участвовать в соревнованиях по лыжному спорту среди роботов, а также патрулировать горы и помогать спасать людей в заснеженных местах.

Робот был представлен в преддверии зимних Олимпийских игр, которые стартуют в Пекине в начале февраля. Разработчики действительно надеются, что его создание спровоцирует развитие новой развлекательной индустрии.

«После зимних Олимпийских игр, объединив такие технологии, как 5G и беспроводная связь, этот робот можно будет использовать в спортивных играх с помощью дистанционного управления. Это может зажечь новую модель спортивных электронных машин и сформировать технологическую развлекательную отрасль для юных любителей лыжного спорта», – пишут исследователи.

Сообщается, что проект был поддержан Национальной ключевой программой исследований и разработок Министерства науки и технологий Китая.

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