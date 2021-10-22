Шведы создали летательный электротранспорт с функцией уклонения от препятствий

Шведский стартап Jetson One выпустил в продажу собственный eVTOL с функцией избегания препятствий с помощью технологии LiDAR. Аппарат способен разгоняться до 62 км/ч и имеет пиковую мощность 88 кВт.
eVTOL расшифровывается как electric vertical take off and landing — электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. К eVTOL относятся и дроны, однако чаще этим термином обозначают устройства, способные перевозить пассажиров.
В Jetson One уверяют, что летательный аппарат настолько прост в управлении, что на нем может летать кто угодно.
Другой соучредитель компании Томаш Патан добавляет, что аппарат построен на жесткой алюминиевой раме с восемью мощными электродвигателями. При создании устройства использовалось композитное углеродное волокно и передовые компоненты, напечатанные на 3D-принтере, что делает его чрезвычайно легким.
eVTOL также оснащен множеством функций безопасности, включая полетный компьютер с тройным резервированием, баллистический парашют, шасси ячеек безопасности, зоны деформации, функцию уклонения от препятствий, функцию зависания и аварийного удержания аппарата без помощи рук, защиту пропеллеров и композитное сиденье с ремнем безопасности.
Пилот управляет летательным аппаратом с помощью рычага слева, джойстика справа и пары педалей. На маленькой панели, которая выглядит как смартфон на подставке отображается некоторая базовая системная информация.
Аппарат достаточно компактен с длиной 2,84 м, шириной 2,4 м и высотой 1,03 м. eVTOL рассчитан на 15 минут полета при весе пилота в 85 кг. На нем установлены литий-ионные аккумуляторные батареи 52В с возможностью замены.
eVTOL от Jetson One стоит $92 000, но в компании сообщили, что все аппараты производственного цикла уже забронированы и новым покупателям придется подождать до 2023 года.