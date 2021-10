Шведы создали летательный электротранспорт с функцией уклонения от препятствий

Шведский стартап Jetson One выпустил в продажу собственный eVTOL с функцией избегания препятствий с помощью технологии LiDAR. Аппарат способен разгоняться до 62 км/ч и имеет пиковую мощность 88 кВт.

eVTOL расшифровывается как electric vertical take off and landing — электрический аппарат с вертикальным взлетом и посадкой. К eVTOL относятся и дроны, однако чаще этим термином обозначают устройства, способные перевозить пассажиров.

В Jetson One уверяют, что летательный аппарат настолько прост в управлении, что на нем может летать кто угодно.