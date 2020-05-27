«Синтезатор норимаки»: в Японии создали устройство, имитирующее вкус любой еды

Хомей Миясита, исследователь из университета Мэйдзи в Японии, изобрел приспособление, позволяющее ощутить на языке вкус пищи без употребления самой пищи. Он назвал гаджет «синтезатор норимаки» (норимаки — одна из разновидностей суши в японской кухне).

По словам Мияситы, он вдохновлялся тем, как легко наши глаза могут быть обмануты, видя то, чего на самом деле не существует. Когда вы смотрите на экран с каким-либо изображением, технически вы видите микроскопические красные, зеленые и синие пиксели, которые комбинируются с различной интенсивностью, но наши глаза воспринимают это как полноцветное изображение. Исследователь задумался, можно ли использовать подобный подход, чтобы обмануть язык.

Миясита использовал пять гелей, которые запускают пять различных вкусов при контакте с человеческим языком. Гели с цветной кодировкой, изготовленные из агар-агара, используют глицин для создания сладкого вкуса, хлорид натрия для соленого, хлорид магния для горького, лимонную кислоту для кислого и глютаминовый натрий для вкуса умами (вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный, пятый вкус в Китае, Японии и других странах Дальнего Востока).