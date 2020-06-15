Таких берут в космонавты. Как следят за здоровьем те, у кого нет права на болезнь?

Есть и принципиально иная позиция, которая появилась на старте космических программ в СССР и США в начале 1960-х годов в среде команд медиков и ученых, ответственных за медицинское сопровождение космонавтов. Вы здоровы, если способны долго и эффективно адаптироваться к меняющимся — зачастую стрессовым — условиям внешней и внутренней среды. Чем дольше и лучше ваш организм справляется с изменениями, тем вы здоровее. А если вы заболеваете под ударом первой же вирусной атаки или сквозняка — со здоровьем есть проблемы. Если вы космонавт, то у вашего организма должна быть возможность в течение продолжительного времени адаптироваться к самым стрессовым условиям подготовки и полёта.

Второй постулат этого подхода заключается в том, что путь от абсолютного здоровья к болезни так же долог и тернист, как от болезни к здоровью. А значит, выявив первые симптомы предболезненного состояния, у медика больше шансов быстро вернуть пациента в здоровое состояние, чем долго и дорого лечить уже больного человека.

Эти два подхода легли в основу методологии анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР, или Heart Rate Variability, HRV). Пульс — единственная информация, которую могли получать медики с космической орбиты о состоянии здоровья космонавта в 60-х годах. Глубоко изучив свойства пульса, учёные смогли выявить системы, отвечающие за адаптационные возможности организма, научиться определять их состояние, признаки предболезненного состояния и связь с комплексным состоянием здоровья.