Таких берут в космонавты. Как следят за здоровьем те, у кого нет права на болезнь?
У космонавтов нет права на болезнь. Во-первых, каждый запуск человека требует колоссальных инвестиций и труда тысяч специалистов. Во-вторых, даже самая незначительная болезнь на земле может быстро обернуться летальным исходом в космосе.
Гарантировать здоровье космонавта на 100% — довольно сложная задача. Подходы и научные методики, появившиеся в рамках космической медицины, породили направления предиктивной и интегративной медицины, а заодно сблизили восточные и западные практики. Эти подходы повсеместно проникают и в нашу обычную жизнь, хотя многие этого не замечают.
Здоровье — что это?
Традиционная клиническая медицина работает по принципу «нашёл болезнь — устраняй»: если врач не обнаружит у вас симптомов заболевания, то и лечение не назначит, решив, что вы здоровы. Если вы только что подхватили инфекцию, а организм ещё не успел подать явный сигнал — вы в беде. Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно либо работать на опережение, либо сменить подход.
Здоровье ≠ отсутствие болезни
Здоровье — успешная адаптация к изменениям
Есть и принципиально иная позиция, которая появилась на старте космических программ в СССР и США в начале 1960-х годов в среде команд медиков и ученых, ответственных за медицинское сопровождение космонавтов. Вы здоровы, если способны долго и эффективно адаптироваться к меняющимся — зачастую стрессовым — условиям внешней и внутренней среды. Чем дольше и лучше ваш организм справляется с изменениями, тем вы здоровее. А если вы заболеваете под ударом первой же вирусной атаки или сквозняка — со здоровьем есть проблемы. Если вы космонавт, то у вашего организма должна быть возможность в течение продолжительного времени адаптироваться к самым стрессовым условиям подготовки и полёта.
Второй постулат этого подхода заключается в том, что путь от абсолютного здоровья к болезни так же долог и тернист, как от болезни к здоровью. А значит, выявив первые симптомы предболезненного состояния, у медика больше шансов быстро вернуть пациента в здоровое состояние, чем долго и дорого лечить уже больного человека.
Эти два подхода легли в основу методологии анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР, или Heart Rate Variability, HRV). Пульс — единственная информация, которую могли получать медики с космической орбиты о состоянии здоровья космонавта в 60-х годах. Глубоко изучив свойства пульса, учёные смогли выявить системы, отвечающие за адаптационные возможности организма, научиться определять их состояние, признаки предболезненного состояния и связь с комплексным состоянием здоровья.
Как извлечь Big Data здоровья из сердечного пульса?
Ключ к методике вариабельности сердечного ритма — математическое преобразование данных пульса. Медики, следившие за данными диаграмм космонавтов, обратили внимание на тот факт, что при детальном изучении вариабельности выявляется волновая структура биения сердца. Как и на поверхности моря или океана, волны сердечного ритма бывают разных диапазонов. Последующие десятилетия были потрачены на то, чтобы выявить причину этого явления. Исследования, проведенные вначале на космонавтах, а затем на десятках тысяч людей уже на земле, позволили выявить следующие исходные данные ВСР:
- Короткие волны диаграммы (High Frequency Waves, HF-волны) образуются под воздействием сигналов на сердце блуждающего нерва, части парасимпатической системы, которая отвечает в нашем организме за восстановление и полноценный отдых после стрессовых ситуаций
- Длинные волны (Low Frequency Waves, LF-волны) отражают влияние на сердечный пульс симпатической нервной системы, отражающей реакцию организма на стресс.
- Сверхдлинные волны (Very Low Frequency Waves, VLF-волны) — сигналы от гуморальной и центральной нервной системы, которая подключается к регуляции организма, когда симпатическая и парасимпатическая системы не справляются с поддержанием целостности организма.
Выяснилось, что именно расслабляющая (парасимпатическая) и активирующая (симпатическая) части вегетативной нервной системы благодаря своему динамическому балансу отвечают за адаптацию организма к изменениям окружающей среды, а значит — за поддержание здоровья. При этом благодаря математическому анализу HF, LF и VLF волн можно создать спектрограмму и четко увидеть влияние каждой из систем на организм в момент замера.
Как космические исследования изменили возможность поддержания здоровья?
«Космические исследования» разработчиков вариабельности сердечного ритма, работавших непосредственно с космонавтами, уже в 1970-х годах дали почву для развития многих инновационных идей в традиционной западной клинической медицине. Например, исследованиям «донозологических», проще говоря, предболезненных состояний.
Если здоровье — это не отсутствие болезни, а адаптация к изменениям, то предболезненное состояние — это не первые симптомы болезни, а состояние неправильной работы одной или нескольких адаптационных систем (парасимпатической, симпатической или гуморальной). Исследование различных вариаций взаимодействия парасимпатической и симпатической систем позволило одному из основателей методики ВСР, академику и старшему научному сотруднику ИМБП РАН Роману Баевскому разработать следующую «диаграмму здоровья», впоследствии легшую в основу донозологической диагностики.
Передовые исследования вариабельности сердечного ритма также привели к актуализации учения о гомеостазе в западной медицине. ВСР, в духе традиций восточной медицины, рассматривает организм как целостную систему и изучает механизмы взаимосвязи между ними — в отличии от западной традиции, которая до последнего времени стремилась изучать процессы и системы организма по отдельности, что нередко приводило к осложнениям. ВСР дает знания, которые позволяют заботиться организме в целом.
Как технологии космической медицины незаметно проникли в нашу жизнь?
Хотя методологии ВСР уже почти 60 лет, она начинает проникать в нашу жизнь только сегодня. Вполне возможно, что у вас есть доступ к ВСР прямо сейчас: ее элементы используются во многих фитнес-гаджетах, смарт-часах и пульсометрах для анализа пульса. Именно с помощью вариабельности сердечного ритма ваши умные часы замеряют ваши «энергию», «уровень стресса» или «восстановления».
Впрочем, не обязательно гнаться за последними моделями смарт-часов: сегодня существуют онлайн-платформы и сервисы, к которым можно подключить ваш гаджет и снимать анализ ВСР. Например, мобильный сервис Engy Health, созданный в сотрудничестве с научной командой Института ИМБП РАН, позволяет проанализировать данные с вашего пульсометра или фитнес-часов по более чем 20 показателям, включая:
- энергию;
- стресс;
- пульс;
- баланс напряжения и расслабления (вегетативный баланс);
- индекс кровообращения;
- спортивные показатели RMSSD и пр.
Этот сервис превращает ваш спортивный гаджет в медицинскую лабораторию, с которой вы сможете точно понять влияние на ваше здоровье физических нагрузок, стрессов, режима сна и диет, а также найти оптимальный режим работы и отдыха, сна и спортивных тренировок. В том числе, вы сможете увидеть состояние вашего здоровья на «диаграмме здоровья».
Подробно об использовании Engy Health мы также писали в статье «Опасности для организма в Арктике».
Перед тем, как начать анализировать свои показатели ВСР с помощью фитнес-гаджета, нужно помнить о нескольких простых правилах:
- Делайте каждое измерение не менее пяти минут, чтобы на ритмограмме вашего пульса смогли проявиться LF, HF и VLF волны;
- Делайте измерения в рамках единого сценария. Например, всегда утром перед завтраком, вечером перед сном, до или после тренировке. Это даст возможность сравнить показатели, полученные в одинаковом состоянии организма;
- При измерении не шевелитесь и не разговаривайте. Даже самые малейшие движения оказывают влияние на чувствительное биения сердца, что может внести шумы в ритмограмму и исказить данные.
Измерив пульс с должной точностью вы увидите, в каком состоянии находится ваш организм. Биение сердца — это «Азбука Морзе» вашего организма, который может сообщить о своём состоянии.
Опробовать Engy Health самостоятельно можно в бесплатном приложении для Android или iOS.
Помните — правильно следить за здоровьем так же важно, как и правильно лечиться.