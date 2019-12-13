Создан искусственный интеллект, стремящийся проиграть человеку. Пользователям это очень нравится
25-летний Такума Ёсида, программист токийской компании AI Avilen, решил создать сильнейший искусственный интеллект в игре отелло, более известной в России как «Реверси». В определенный момент Ёсиду осенила идея: не будет ли интереснее создать ИИ, который постоянно проигрывает?
Программист смоделировал более миллиона игр таким образом, чтобы программа проигрывала независимо от действий соперника. В итоге на свет появилась бесплатная онлайн-игра под названием «Самый слабый ИИ в Отелло».
За 4 месяца с момента выпуска игру скачали более 400 тысяч человек. За это время ИИ проиграл около 1,3 миллиона партий, выиграв лишь 4 тысячи. Ёсида признался, что и представить не мог, что его творение станет хитом. Японец отметил, что искусственный интеллект существует для расширения человеческих возможностей. Однако у человека вызывает обеспокоенность возможность утратить контроль над искусственным интеллектом.
В начале года Митио Окада, профессор Технологического университета Тоёхаси, выяснил, что люди склонны проявлять симпатию к несовершенным и слабым роботам.
В Японии, например, разработан робот, который умеет идентифицировать мусор, но не способен его самостоятельно собрать; другой робот дает человеку различные предметы, но делает это очень «робко». Еще один ничего не умеет, кроме как идти рука об руку с человеком. Подобное устройство Окада установил в больнице и общественном центре, обнаружив, что пожилые люди и дети получают большое удовольствие от взаимодействия с ними.
«Исследователи стремятся разработать совершенный и автономный ИИ, боясь ошибиться и сосредоточившись на усилении одной функции за другой. Но нужно помнить, что ИИ может вызывать и умиление у людей», — Митио Окада.