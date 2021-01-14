Создан магнитоплан, способный разгоняться до 620 км/ч

Китай представил прототип сверхскоростного поезда, который, по словам инженеров, может развивать скорость до 619,6 километров в час. Модель, называемая «суперобтекаемым маглевом», сошла с конвейера и дебютировала на церемонии в юго-западном городе Чэнду 13 января.
Он может похвастаться более чем вдвое большей скоростью, чем поезда Eurostar — компании, занимающейся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе. Если запустить новый маглев в Европе, он бы мог преодолеть расстояние между Лондоном и Парижем всего за 47 минут.
Согласно заявлению Юго-западного университета Цзяотун, участвовавшего в разработке, этот маглев является первым в мире поездом своего типа. Он также был разработан и изготовлен исключительно китайскими специалистами.
В создании участвовали также две государственные компании — China Railway Group и CRRC Corporation. Прототип был разработан в рамках программы транспортных инноваций, обошедшейся в 60 миллионов юаней (9,2 миллиона долларов), сообщает агентство Синьхуа.
Прототип длиной 21 метр оснащён технологией высокотемпературного сверхпроводящего магнитного поля (HTS), которая отличается от низкотемпературной технологии, использующейся в существующих маглевах Германии и Японии. Также китайская версия более легкая и имеет более простую структуру, что снизит стоимость производства и эксплуатации.
Инженеры считают, что технология HTS больше подходит для футуристического «вакуумного транспорта», при котором сверхвысокоскоростные поезда на магнитной подвеске проносятся в вакуумных трубах со скоростью более 1000 километров в час.
Кроме презентации серебристо-черного локомотива из углеродного волокна, Юго-западный университет Цзяотун запустил экспериментальный железнодорожный путь — участок длиной 165 метров будет использоваться для тестирования прототипа и связанных с ним технологий.
В Китае находится крупнейшая в мире сеть высокоскоростных железных дорог — в 2019 году она составляла невероятные 35 000 километров, что составляет более 60% протяженности всех высокоскоростных железных дорог в мире.
В настоящее время скорость движения высокоскоростных пассажирских поездов страны составляет 350 км/ч. Жители могут путешествовать между Пекином и Шанхаем, политическими и финансовыми центрами страны, всего за 4,5 часа.
Почитайте, как образом в Великобритании установили новый рекорд скорости интернета — 178 Тбит/с.