Создан магнитоплан, способный разгоняться до 620 км/ч

Китай представил прототип сверхскоростного поезда, который, по словам инженеров, может развивать скорость до 619,6 километров в час. Модель, называемая «суперобтекаемым маглевом», сошла с конвейера и дебютировала на церемонии в юго-западном городе Чэнду 13 января.

Он может похвастаться более чем вдвое большей скоростью, чем поезда Eurostar — компании, занимающейся высокоскоростными железнодорожными пассажирскими перевозками в Европе. Если запустить новый маглев в Европе, он бы мог преодолеть расстояние между Лондоном и Парижем всего за 47 минут.

Согласно заявлению Юго-западного университета Цзяотун, участвовавшего в разработке, этот маглев является первым в мире поездом своего типа. Он также был разработан и изготовлен исключительно китайскими специалистами.

В создании участвовали также две государственные компании — China Railway Group и CRRC Corporation. Прототип был разработан в рамках программы транспортных инноваций, обошедшейся в 60 миллионов юаней (9,2 миллиона долларов), сообщает агентство Синьхуа.