Создан пернатый робот. Он летает, как настоящий голубь!

В ходе исследования также выяснилось, что микроструктура перьев обеспечивает их сцепление друг с другом, позволяя превратить крыло в единую поверхность.

Ведущий автор исследования инженер и биолог из Стэнфорда Дэвид Лентинк рассказал, что в будущем его команда планирует создать робота, использующего принципы биомеханики полета сокола. Это устройство, помимо крыльев с перьями, будет оснащено ногами и, возможно, клювом.

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