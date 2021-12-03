Инженеры по всему миру работают над созданием андроидов – человекоподобных роботов. Они выглядят по-разному и имитируют человека с разной степенью достоверности. Так, если Atlas от Boston Dynamics – это скорее многофункциональная машина, то робот Ай-Да, которого недавно арестовали в Египте, выглядит как молодая женщина и умеет рисовать.
Свою версию человекоподобной машины представили специалисты британской компании Engineered Arts. Робот, получивший имя Ameca, невероятно достоверно имитирует движения и мимику человека. К настоящему моменту это единственное, что умеет андроид: он даже не может ходить, а работу его мышц активирует система датчиков и приводов под управлением нейросети.
О разработке известно мало: компания пока продемонстрировала только две видеозаписи, но и по ним можно составить впечатление о высоком уровне реализма, которого удалось добиться создателям.
Это породило эффект «зловещей долины»: так называется явление отторжения слишком реалистичных выдуманных персонажей. И хотя у Ameca почти нет кожи и мускулатуры – все усилия инженеров были направлены на лицо – это только усилило ощущение страха и отвращения у наблюдателей. С протестом высказался даже нынешний сценарист к мультсериалу по франшизе «Терминатор» Мэттсон Томлин.
As the current writer on Terminator and the director of a movie with an android uprising, I would just like to say:— mattson tomlin (@mattsontomlin) December 2, 2021
NO. https://t.co/7epby8GAR4
Представители Engineered Arts со своей стороны уверяют, что бояться нечего: андроид не оснащен искусственным интеллектом. Однако они же отмечают, что «человекоподобный ИИ нуждается в человекоподобном теле», а значит в будущем эти технологии можно будет совместить.
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