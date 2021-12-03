О разработке известно мало: компания пока продемонстрировала только две видеозаписи, но и по ним можно составить впечатление о высоком уровне реализма, которого удалось добиться создателям.

Это породило эффект «зловещей долины»: так называется явление отторжения слишком реалистичных выдуманных персонажей. И хотя у Ameca почти нет кожи и мускулатуры – все усилия инженеров были направлены на лицо – это только усилило ощущение страха и отвращения у наблюдателей. С протестом высказался даже нынешний сценарист к мультсериалу по франшизе «Терминатор» Мэттсон Томлин.