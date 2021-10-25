Создана роботизированная рука с синтетическими мышцами: видео

Automaton Robotics работает над своим замыслом 7 лет. Робот будет сконструирован из сложных синтетических систем: в их основе лежат воздушные мышцы, которые сгибаются или растягиваются под действием давления, создаваемого воздухом или, в данном случае, жидкостью.

Каждая мышца состоит из эластичной непроницаемой трубки с плетеной оболочкой, которая не дает ей растянуться в длину. После того, как в трубку поступает вода, она может только расширяться, а ее длина при этом сокращается, вытягивая за собою сухожилие. Таким образом палец кисти способен сгибаться.

До создания полноразмерного тела еще далеко: ученые могут представить лишь руку, которая имеет примерно половину мускулов от оригинальной руки, но уже с таким набором она демонстрирует большой диапазон движений и способна держать гантель весом 7 кг.