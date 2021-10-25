Создана роботизированная рука с синтетическими мышцами: видео

Группа польских инженеров Automaton Robotics поставила перед собою цель создать самого продвинутого гуманоидного робота, который только возможен. В мире существует немало подобных разработок, и некоторые из них уже довольно реалистичны.
Automaton Robotics работает над своим замыслом 7 лет. Робот будет сконструирован из сложных синтетических систем: в их основе лежат воздушные мышцы, которые сгибаются или растягиваются под действием давления, создаваемого воздухом или, в данном случае, жидкостью.
Каждая мышца состоит из эластичной непроницаемой трубки с плетеной оболочкой, которая не дает ей растянуться в длину. После того, как в трубку поступает вода, она может только расширяться, а ее длина при этом сокращается, вытягивая за собою сухожилие. Таким образом палец кисти способен сгибаться.
До создания полноразмерного тела еще далеко: ученые могут представить лишь руку, которая имеет примерно половину мускулов от оригинальной руки, но уже с таким набором она демонстрирует большой диапазон движений и способна держать гантель весом 7 кг.
По словам разработчиков, пока отсутствует самая сильная мышца, а запястье и пальцы ограничены в движениях. В каждом суставе уже есть датчик, но он еще не настроен программно. Инженерам предстоит решить еще множество других задач, в том числе найти замену гидравлическому насосу, который занимает много места и не позволяет андроиду быть полностью похожим на человека.
Зато эту модель в определенном смысле можно назвать теплокровной: по ее синтетическим венам течет теплая жидкость.
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