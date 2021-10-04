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Техника

Создана самая быстрая в мире зарядная станция для электромобилей

Анастасия Баринова
04 октября 2021
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Фото: global.abb
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Трех минут хватает на 100-километровый пробег.

Шведско-швейцарская транснациональная компания АВВ создала самую мощную и самую быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. Terra 360 имеет мощность на уровне 360 киловатт и способна одновременно заряжать четыре транспортных средства. Время зарядки одного автомобиля не превышает 15 минут. Всего трех минут достаточно для того, чтобы машина проехала 100 километров.

«На автомобильный транспорт приходится почти пятая часть глобальных выбросов CO2, поэтому электронная мобильность имеет решающее значение для достижения Парижского климатического соглашения. Мы также подадим пример, переведя весь наш парк, состоящий из более чем 10 000 автомобилей, на работу без выбросов», — Теодор Сведжемарк, директор по связям с общественностью и устойчивому развитию ABB.

Станции Terra 360 с конца 2021 года будут устанавливаться в Европе, а на следующий год запланирован охват США, Латинской Америки и в Азиатско-Тихоокеанского региона. Они появятся не только на заправочных станциях, но также вблизи торговых точек и коммерческих помещений: занимая мало места, станция может быть использована практически в любом пространстве.

Узнайте, как можно направлять на зарядку электромобилей энергию приливов.

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