Создана самая быстрая в мире зарядная станция для электромобилей

Трех минут хватает на 100-километровый пробег.

Шведско-швейцарская транснациональная компания АВВ создала самую мощную и самую быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. Terra 360 имеет мощность на уровне 360 киловатт и способна одновременно заряжать четыре транспортных средства. Время зарядки одного автомобиля не превышает 15 минут. Всего трех минут достаточно для того, чтобы машина проехала 100 километров.