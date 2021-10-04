Создана самая быстрая в мире зарядная станция для электромобилей

Шведско-швейцарская транснациональная компания АВВ создала самую мощную и самую быструю в мире зарядную станцию для электромобилей. Terra 360 имеет мощность на уровне 360 киловатт и способна одновременно заряжать четыре транспортных средства. Время зарядки одного автомобиля не превышает 15 минут. Всего трех минут достаточно для того, чтобы машина проехала 100 километров.
Станции Terra 360 с конца 2021 года будут устанавливаться в Европе, а на следующий год запланирован охват США, Латинской Америки и в Азиатско-Тихоокеанского региона. Они появятся не только на заправочных станциях, но также вблизи торговых точек и коммерческих помещений: занимая мало места, станция может быть использована практически в любом пространстве.
Узнайте, как можно направлять на зарядку электромобилей энергию приливов.