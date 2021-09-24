Создана самая маленькая в истории рукотворная летающая конструкция

Инженеры из Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали миниатюрное летающее устройство размером с песчинку, которое умеет парить в воздухе. На создание устройства, которое получило название microflier, инженеров вдохновили двулепестные семена кленов, которые плавно падают на землю, усиленно вращаясь даже при небольшом ветре.
Эти летательные аппараты оснащены сверхминиатюрной технологией, включая датчики, источники питания, антенны для беспроводной связи и даже встроенную память для хранения данных.
Разработчики оснастили microflier высокофункциональными миниатюрными электронными инструментами для мониторинга окружающей среды. По словам ведущего автора разработки Джона Роджерса, подобные мини-вертолеты будут отслеживать уровень загрязнения воздуха, распространение болезней, которые передаются воздушно-капельным путем, определять уровень рН водяного пара и собирать другие научные данные.
По мнению Роджерса, эти устройства могут быть сброшены с высоты и рассредоточены для мониторинга окружающей среды после разлива нефти или других техногенных катастроф.
Размер microflier составляет всего около миллиметра. У него нет никаких моторов и источников топлива. Устройство двигается только благодаря ветру. Разработчики сообщили, что microflier создан из биоразлагаемых материалов, чтобы не вредить окружающей среде.
«Мы производим такие физически переходные электронные системы, используя разлагаемые полимеры, компостируемые проводники и растворимые интегральные микросхемы, которые естественным образом превращаются в экологически безопасные конечные продукты при контакте с водой», — объясняет Роджерс.