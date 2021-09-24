Создана самая маленькая в истории рукотворная летающая конструкция

Инженеры из Северо-Западного университета в Иллинойсе разработали миниатюрное летающее устройство размером с песчинку, которое умеет парить в воздухе. На создание устройства, которое получило название microflier, инженеров вдохновили двулепестные семена кленов, которые плавно падают на землю, усиленно вращаясь даже при небольшом ветре.

Эти летательные аппараты оснащены сверхминиатюрной технологией, включая датчики, источники питания, антенны для беспроводной связи и даже встроенную память для хранения данных.

Разработчики оснастили microflier высокофункциональными миниатюрными электронными инструментами для мониторинга окружающей среды. По словам ведущего автора разработки Джона Роджерса, подобные мини-вертолеты будут отслеживать уровень загрязнения воздуха, распространение болезней, которые передаются воздушно-капельным путем, определять уровень рН водяного пара и собирать другие научные данные.