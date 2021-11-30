Созданы первые в мире самовоспроизводящиеся «ксеноботы»

Группа ученых из университетов Вермонта, Тафта и Гарварда создали первых в мире живых роботов, которые способны к самовоспроизведению. Их назвали «ксеноботы»: в основе их механизма лежат стволовые клетки гладкой шпорцевой лягушки Xenopus laevis.

Концепция ксеноботов представлена еще в 2020 году: это микророботы, которые проектируются из клеток с помощью компьютера. Родительский объект ксенобота состоит из примерно 3000 клеток, соединенных в сферу. Из них может появляться потомство, но затем система отмирает. Теперь ученые смогли продлить срок ее активности.

С помощью программы искусственного интеллекта алгоритм протестировал миллиарды форм тел, чтобы найти оптимальную для «кинематической репликации». Так называется процесс, при котором молекулы формируют свои копии за счет объединения со «строительными блоками». Оказалось, что идеальной является форма, напоминающая Пакмана (Pac-Man), персонажа японских видеоигр.