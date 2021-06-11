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Техника

Ткань нового поколения взаимодействует с гаджетами без батареек

Анастасия Баринова
11 июня 2021
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Фото: Purdue University/Rebecca McElhoe
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Фото: Purdue University/Rebecca McElhoe
Американские ученые разработали самую умную одежду.

Инженеры Университета Пердью (штат Индиана) создали «умную ткань», оснащенную миниатюрными электронными схемами и датчиками, которые будут взаимодействовать с телефоном, компьютером, автомобилем и любой другой техникой. Собирая энергию от Wi-Fi или радиоволн в окружающей среде, одежда будет питать эти микросхемы, обеспечивая решение множества задач. Например, система сердечного мониторинга может анализировать уровень пота, контролировать состояние здоровья владельца и передавать соответствующую информацию в приложение на телефоне.

Еще один вариант использования, который продемонстрировали авторы инновации — перчатка, которая освещает кончики пальцев каждый раз, когда пользователь находится рядом с источником напряжения, предупреждая о возможности поражения электрическим током.

«В дальнейшем умная одежда сможет передавать информацию о позе и движениях владельца в мобильные приложения, позволяя машинам понимать намерения человека без необходимости использования отдельных интерфейсов, расширяя способы нашего взаимодействия с устройствами и играми», – соавтор разработки Рамзес Мартинес (Ramses Martinez).

Сама по себе идея «умной ткани» привлекает инженеров давно, но препятствием к массовому производству оставалась сложность изготовления. Кроме того, любую одежду нужно стирать, а электроника не любит воду. Американские специалисты нашли изящное решение: электронные компоненты защищены особым спреем на основе фторированных молекул с высокогидрофобными свойствами. Ткань становится водоотталкивающей и устойчивой перед загрязнениями. Этот же спрей защищает микросхемы при стирке.

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Purdue University/Rebecca McElhoe

При этом на воздухонепроницаемости ткани это не отражается: одежда, как обещают разработчики, останется «дышащей» и легкой. Само производство тоже не отличается особой сложностью, и такие материалы можно будет производить на обычных крупных швейных предприятиях.

Посмотрите на одежду из желатина.

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