Ткань нового поколения взаимодействует с гаджетами без батареек

Сама по себе идея «умной ткани» привлекает инженеров давно, но препятствием к массовому производству оставалась сложность изготовления. Кроме того, любую одежду нужно стирать, а электроника не любит воду. Американские специалисты нашли изящное решение: электронные компоненты защищены особым спреем на основе фторированных молекул с высокогидрофобными свойствами. Ткань становится водоотталкивающей и устойчивой перед загрязнениями. Этот же спрей защищает микросхемы при стирке.