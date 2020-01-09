Toyota построит «город будущего» с искусственным интеллектом в каждом доме

Город будет полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий. Он получит автономную энергосистему, основанную на возобновляемых источниках. Планируется, что вода будет производиться электрохимическими генераторами, синтезирующими кислород и водород.

Одной из главных особенностей города станет система его улиц. Они будут трех типов: рекреационные и парковые зоны — только для пеших прогулок, улицы для пешеходов и мобильных приспособлений (велосипеды, скутеры и т.д) и улицы для автономных электромобилей.