Toyota построит «город будущего» с искусственным интеллектом в каждом доме
Toyota уже выкупила участок земли у подножия горы Фудзи, где в 2021 году начнется строительство инновационного города Woven City — «Плетёного города». На площади равной 175 акрам разместятся около 2000 тысяч человек, включая сотрудников компании и их семьи. Woven City спроектирован датским архитектурным бюро Bjarke Ingels Group, автором Второго всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Googleplex.
Город будет полигоном для изучения и тестирования инновационных технологий. Он получит автономную энергосистему, основанную на возобновляемых источниках. Планируется, что вода будет производиться электрохимическими генераторами, синтезирующими кислород и водород.
Одной из главных особенностей города станет система его улиц. Они будут трех типов: рекреационные и парковые зоны — только для пеших прогулок, улицы для пешеходов и мобильных приспособлений (велосипеды, скутеры и т.д) и улицы для автономных электромобилей.
В прошлом году Toyota впервые представила концепцию e-Palette, которая была описана как «полностью автоматизированный электромобиль следующего поколения с аккумуляторной батареей, разработанный с возможностью использования для широкого спектра услуг». Автомобили, который составят основной транспортный парк города, представляют собой прозрачные контейнеры на колесах, а их размер зависит от конкретной задачи.
Компания сообщает, что во всех домах Woven City будет использоваться искусственный интеллект, который в том числе будет отслеживать состояние здоровья жильцов и заботиться об их основных потребностях. О политике конфиденциальности и соглашениях о неразглашении, которые, скорее всего, придется подписать жителям города будущего, не сообщалось, согласно The Verge. Вся информация будет передаваться в облачное хранилище, а система управления общими процессами города будет централизована и автоматизирована.