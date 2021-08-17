Ученые разработали дешевый и удобный нейропротез: видео

Более пяти миллионов человек во всем мире столкнулись с ампутацией верхней конечности и последующим протезированием. Эта медицинская отрасль прошла долгий путь, и теперь пациенты могут выбрать различные варианты на замену руки. Самыми современными и совершенными являются нейропротезы, воспринимающие остаточные мышечные сигналы и работающие практически как настоящая конечность.

Однако это очень дорогая технология. Кроме того, в состав протеза входит металлический каркас с электродвигателями – это тяжелая и жесткая конструкция. Инженеры Массачусетского технологического института и Шанхайского университета создали более удобный вариант: их нейропротез является мягким, легким и менее дорогостоящим.

«Умная рука» эластичная; она весит всего 230 г, а стоимость компонентов составляет около 500 долларов. Прототип успешно прошел испытания. Люди с ампутированными конечностями, участвовавшие в экспериментах c новым протезом, выполняли обычные действия – например, застегивали молнию на чемодане, наливали сок или гладили кошку – так же хорошо, а в некоторых случаях и лучше, чем те, которые использовали более жесткие нейропротезы.