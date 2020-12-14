Установлен новый мировой рекорд эффективности солнечных батарей

Кремниевые элементы существуют уже давно и в настоящее время являются стандартом для солнечных ферм по всему миру. Перовскит — это перспективный новый претендент, который, по мнению ученых, в конечном итоге может затмить кремний с точки зрения полезности.

Вот почему ученые экспериментируют с различными комбинациями соединений перовскита и добавлением других материалов — в данном случае кремния. В так называемой тандемной ячейке используются два полупроводника, которые могут захватывать две разные части светового спектра, выходя за пределы инфракрасного света (захваченного кремнием) в видимый свет (захватываемый соединениями перовскита).

Еще одна хорошая новость заключается в том, что соединение перовскита и кремния вместе не увеличивает стоимость изготовления панелей. Удержание цен важно для как можно более широкого и быстрого внедрения солнечных технологий.

В новом исследовании рекорд эффективности в 29,15% был достигнут с панелью размером 1×1 см. Ученые уверяют, что технология позволяет довести размеры ячеек до коммерчески выгодных. Однако, они не берутся указать сроки осуществления коммерческих планов в отношении представленной разработки.

Поставленный рекорд эффективности сертифицирован Fraunhofer ISE и занесен в таблицу NREL, где с 1976 года отслеживается прогресс в технологиях солнечных элементов.

Узнайте, как новый светоактивный материал оказался способен сохранять потенциальную энергию в течение месяцев и лет.