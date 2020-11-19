В Арктике начали прокладывать высокоскоростной интернет

Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП «Росморпорт» приступили к реализации проекта по строительству трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Мурманск — Владивосток с выходом локальных линий связи в крупнейшие порты и населенные пункты Арктической зоны, сообщается на сайте Росморречфлота.

Пропускная способность ВОЛС должна составить 52–104 терабит в секунду, протяженность — более 12,5 тысячи километров без учета ответвлений до населенных пунктов вдоль трассы. Полное завершение проекта планируется в 2026 году.

Целью проекта заявлено развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона. Еще одна важная задача — подключить к новой линии связи районы арктического побережья и Дальнего Востока. Сейчас там есть только спутниковый интернет.

Росморречфлот оповестил, что среди других задач проекта значатся:

создание цифровой инфраструктуры для добычи и транспортировки углеводородов в Арктике и помощи геологоразведке;

внедрение сберегающих технологии для регионов севера;

обеспечение альтернатив спутниковой связи;

улучшение инфраструктуры цифровых Центров обработки на территории России;

создание и расширение производственных мощностей по выпуску отечественного высокотехнологического оборудования при реализации проекта.

Оператором трансарктической магистральной подводной ВОЛС определен подведомственный Росморречфлоту ФГУП «Морсвязьспутник».