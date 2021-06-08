В Австралии испытали экологически чистое персональное летательное устройство: видео

Австралийские разработчики опубликовали видео первого испытательного полета двухроторного электрического персонального устройства, которое получило название Copterpack.

По конструкции устройство ближе к разработанному в Новой Зеландии реактивному ранцу Martin, чем к устройствам с турбинным двигателем JetCat, которыми управляет четвёрка пионеров личных полетов — Ив Росси, Дэвид Мейман, Фрэнки Запата и Ричард Браунинг.

В Copterpack используются два ротора диаметром около 90 сантиметров. Они соединяются с помощью трубок из углеродного волокна с жестким каркасом рюкзака с подвешенными под ним аккумуляторными батареями и парой плоских подлокотников для ручного управления.