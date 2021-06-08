В Австралии испытали экологически чистое персональное летательное устройство: видео

Австралийские разработчики опубликовали видео первого испытательного полета двухроторного электрического персонального устройства, которое получило название Copterpack.
По конструкции устройство ближе к разработанному в Новой Зеландии реактивному ранцу Martin, чем к устройствам с турбинным двигателем JetCat, которыми управляет четвёрка пионеров личных полетов — Ив Росси, Дэвид Мейман, Фрэнки Запата и Ричард Браунинг.
В Copterpack используются два ротора диаметром около 90 сантиметров. Они соединяются с помощью трубок из углеродного волокна с жестким каркасом рюкзака с подвешенными под ним аккумуляторными батареями и парой плоских подлокотников для ручного управления.
Хотя устройство выглядит довольно громоздко, на видео показано, что пилот плавно поднимается над землей, делает несколько разворотов и также плавно снижается.
Разработчики не сообщили о технических деталях испытания. Пока неизвестно, какова грузоподъемность этого устройства и какую продолжительность полета может обеспечить заряд его батареи.
Реактивные ранцы или джетпаки получили относительно широкое распространение в последние десятилетие. Традиционные джетпаки делятся на два типа — с ракетным или турбореактивным двигателем. В первом случае в качестве топлива используется перекись водорода и азот, а во втором — керосин.