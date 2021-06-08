Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Техника

В Австралии испытали экологически чистое персональное летательное устройство: видео

National Geographic Россия
08 июня 2021
0001.jpg
Фото: CopterPack
Пока об этом устройстве известно не слишком много.

Австралийские разработчики опубликовали видео первого испытательного полета двухроторного электрического персонального устройства, которое получило название Copterpack.

По конструкции устройство ближе к разработанному в Новой Зеландии реактивному ранцу Martin, чем к устройствам с турбинным двигателем JetCat, которыми управляет четвёрка пионеров личных полетов — Ив Росси, Дэвид Мейман, Фрэнки Запата и Ричард Браунинг.

В Copterpack используются два ротора диаметром около 90 сантиметров. Они соединяются с помощью трубок из углеродного волокна с жестким каркасом рюкзака с подвешенными под ним аккумуляторными батареями и парой плоских подлокотников для ручного управления.

Хотя устройство выглядит довольно громоздко, на видео показано, что пилот плавно поднимается над землей, делает несколько разворотов и также плавно снижается.

Разработчики не сообщили о технических деталях испытания. Пока неизвестно, какова грузоподъемность этого устройства и какую продолжительность полета может обеспечить заряд его батареи.

Реактивные ранцы или джетпаки получили относительно широкое распространение в последние десятилетие. Традиционные джетпаки делятся на два типа — с ракетным или турбореактивным двигателем. В первом случае в качестве топлива используется перекись водорода и азот, а во втором — керосин.

рекомендации
Лев

Какие привычки достались кошкам от диких предков?

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Восклицательный знак

5 полезных продуктов и девайсов для вашего лета