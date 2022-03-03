В Австралии создали «вечный» экологичный поезд

Он предназначен для перемещения железной руды без подзарядки.

Австралийское горнодобывающее предприятие Fortescue Metals Group приобрело британскую технологическую компанию Williams Advanced Engineering, и их первым проектом станет «вечный поезд»: рудовоз для пустынь Западной Австралии. Он будет перевозить железную руду от шахты до обогатительной фабрики.

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Дизель в локомотиве заменен на электрические аккумуляторы. Обычно такие аккумуляторы не справились бы с тяжестями, которые им предстоит перевозить, и требовали бы постоянной подзарядки.

В данном случае инженеры применили инновационный метод рекуперации: двигаясь в гору, поезд расходует энергию, но восполняет ее в направлении вниз. Несмотря на название, Infinity Train («Вечный поезд») не обладает «вечным двигателем»: подзарядка производится в пункте отправления. Однако именно рекуперация позволила увеличить перегон до рекордных 143 км без промежуточной подзарядки.

Работа ведется в рамках задачи, которую взяла на себя Fortescue: нулевой уровень выбросов к 2030 году. Посмотрите, как поезда в Нидерландах полностью перешли на энергию ветра.