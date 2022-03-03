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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Техника

В Австралии создали «вечный» экологичный поезд

Анастасия Баринова

Фото: Fortescue Metals

Фото: Fortescue Metals

Он предназначен для перемещения железной руды без подзарядки.

Австралийское горнодобывающее предприятие Fortescue Metals Group приобрело британскую технологическую компанию Williams Advanced Engineering, и их первым проектом станет «вечный поезд»: рудовоз для пустынь Западной Австралии. Он будет перевозить железную руду от шахты до обогатительной фабрики.

Австралийский штат целый час получал энергию исключительно от солнечных батарей

Австралийский штат целый час получал энергию исключительно от солнечных батарей

Дизель в локомотиве заменен на электрические аккумуляторы. Обычно такие аккумуляторы не справились бы с тяжестями, которые им предстоит перевозить, и требовали бы постоянной подзарядки.

В данном случае инженеры применили инновационный метод рекуперации: двигаясь в гору, поезд расходует энергию, но восполняет ее в направлении вниз. Несмотря на название, Infinity Train («Вечный поезд») не обладает «вечным двигателем»: подзарядка производится в пункте отправления. Однако именно рекуперация позволила увеличить перегон до рекордных 143 км без промежуточной подзарядки.

Работа ведется в рамках задачи, которую взяла на себя Fortescue: нулевой уровень выбросов к 2030 году. Посмотрите, как поезда в Нидерландах полностью перешли на энергию ветра.

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