В Австралии установили мировой рекорд скорости интернета

Группа исследователей из австралийских университетов заявила об установке нового рекорда по скорости передачи данных через интернет. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, утверждается, что им удалось добиться скорости необработанного битрейта в 44,2 терабита в секунду и кодированной скорости 40,1 терабита в секунду.
Тестовое соединение было установлено между двумя университетскими кампусами в Мельбурне, расстояние между которыми составляло 76,6 километра. Для достижения рекорда понадобилось стандартное оптоволокно и интегрированный чип — микросота (micro-comb).
Чип представляет собой устройство размером 5×9 мм, в котором использовались солитонные кристаллы. Микросота выполняла роль частотной гребенки, создавая 80 «лучей» на различных длинах волн инфракрасного излучения, каждый из которых нес поток данных.
По словам Коркорана, инженеры использовали формат оптической модуляции следующего поколения с 500 гигабит в секунду на длину волны. С помощью 80 длин волн микросоты он объединился в оптический суперканал со скоростью 40 терабит в секунду.
По мнению исследователей, на переход от полевых экспериментов к созданию реального коммерческого предложения с использованием данной технологии, потребуется около пяти лет.
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