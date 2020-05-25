В Австралии установили мировой рекорд скорости интернета

Группа исследователей из австралийских университетов заявила об установке нового рекорда по скорости передачи данных через интернет. В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, утверждается, что им удалось добиться скорости необработанного битрейта в 44,2 терабита в секунду и кодированной скорости 40,1 терабита в секунду.

Тестовое соединение было установлено между двумя университетскими кампусами в Мельбурне, расстояние между которыми составляло 76,6 километра. Для достижения рекорда понадобилось стандартное оптоволокно и интегрированный чип — микросота (micro-comb).