В Египте арестовали робота, приняв его за шпиона

В 2017 году египетское художественное объединение Art D'Égypte предложило проводить в Каире крупные выставки современного искусства: показывая гостям не только древнее наследие, можно повысить туристическую привлекательность страны. Первые подобные выставки состоялись в стенах Египетского музея, а осенью 2021 года произведения демонстрируются на фоне пирамид — впервые за их 4500-летнюю историю.
Выставка Forever Is Now («Вечность — это сейчас») началась сегодня, 21 октября, и продлится до 7 ноября; в ней принимает участие несколько художников из разных стран. Однако один из них столкнулся с проблемами уже в аэропорту. Ай-Да, которая является первым в мире художником-андроидом, была задержана по подозрению в шпионаже: пограничников встревожило наличие у робота камер и модема. Художницу продержали на таможне 10 дней и отпустили только 20 октября. Это привело к дипломатическому скандалу между Египтом и Великобританией: все эти дни посольство требовало освобождения представителя своей страны.
Ай-Да была создана в 2019 году галеристом Эйданом Меллером в сотрудничестве с робототехнической компанией из Корнуолла Engineered Arts. Ее имя отдает дань уважения Аде Лавлейс: первой в мире женщине-программисту. Ее глаза оборудованы видеокамерами, а для рисования у нее есть бионические руки, разработанные инженерами Оксфордского университета.
Это первый в мире роботизированный художник, способный не только рисовать с натуры, но и создавать скульптуры. Ай-Да также участвует в перфомансах, демонстрируя множество граней современного искусства. На выставке «Вечность — это сейчас» она представит глиняную скульптуру-автопортрет в виде трехногого робота. На создание работы Ай-Да вдохновилась загадкой Сфинкса о человеке: «Кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?». Одновременно это произведение — мост между прошлым и будущим: размышления на тему возможного пути генетической модификации человека. «С появлением новой технологии Crispr и методов редактирования генов продление жизни вполне вероятно. Древние египтяне стремились к этому при помощи мумификации», — поясняет Меллер.
На время содержания под стражей галерист отключил свое создание: робот, обладающий искусственным интеллектом и умеющий анализировать ситуации, может быть травмирован подобным развитием событий.
Среди других участников Forever Is Now — российский художник Александр Пономарев. Он представит 16-метровую инсталляцию «Уроборос», посвященную взглядам египтян на связь солнца с жизненными циклами на земле. Узнайте про андроида Софию, умеющую рисовать.