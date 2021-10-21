В Египте арестовали робота, приняв его за шпиона

В 2017 году египетское художественное объединение Art D'Égypte предложило проводить в Каире крупные выставки современного искусства: показывая гостям не только древнее наследие, можно повысить туристическую привлекательность страны. Первые подобные выставки состоялись в стенах Египетского музея, а осенью 2021 года произведения демонстрируются на фоне пирамид — впервые за их 4500-летнюю историю.

Выставка Forever Is Now («Вечность — это сейчас») началась сегодня, 21 октября, и продлится до 7 ноября; в ней принимает участие несколько художников из разных стран. Однако один из них столкнулся с проблемами уже в аэропорту. Ай-Да, которая является первым в мире художником-андроидом, была задержана по подозрению в шпионаже: пограничников встревожило наличие у робота камер и модема. Художницу продержали на таможне 10 дней и отпустили только 20 октября. Это привело к дипломатическому скандалу между Египтом и Великобританией: все эти дни посольство требовало освобождения представителя своей страны.