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Техника

В Германии взорвали 70-метровый виадук: впечатляющее видео

Анастасия Баринова

Фото: Autobahn Westfalen/Twitter
Фото: Autobahn Westfalen/Twitter

Фото: Autobahn Westfalen/Twitter

Конструкция, построенная 55 лет назад, с задачами уже не справлялась, и мост решили взорвать.

6 февраля немецкие взрывотехники поставили местный рекорд по сносу самой высокой конструкции мостового типа: на автобане A45  недалеко от Вильнсдорфа в земле Северный Рейн-Вестфалия был разрушен виадук Ринсдорф высотой 70 метров. Длина его пролета составляла 500 метров.

В Северном Рейне-Вестфалии, самой густонаселенной земле Германии, в замене или срочных работах нуждаются около 60 виадуков. Активные действия в настоящее время проводятся в отношении 15-ти из них.

Мост Ринсдорф был построен из предварительно напряженного бетона в 1967 году. Его опоры обветшали; передвижение грузовиков и других транспортных средств было признано опасным. Инженеры подготовились к этому заранее: рядом строится современный виадук, который будет введен в строй в 2024 году.

Контролируемое обрушение было организовано таким образом, чтобы обломки упали на подготовленную площадку, не повредив новую конструкцию. Специалисты заложили 120 кг взрывчатки по 1850 отверстиям 16-ти опор.

По словам ответственных лиц, все прошло по плану. И хотя ни одна деталь не упала на новый мост – его все равно обследуют еще раз. Посмотрите, как в США столетний мост сопротивляется взрывникам.

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