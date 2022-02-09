В Германии взорвали 70-метровый виадук: впечатляющее видео

Конструкция, построенная 55 лет назад, с задачами уже не справлялась, и мост решили взорвать.

6 февраля немецкие взрывотехники поставили местный рекорд по сносу самой высокой конструкции мостового типа: на автобане A45 недалеко от Вильнсдорфа в земле Северный Рейн-Вестфалия был разрушен виадук Ринсдорф высотой 70 метров. Длина его пролета составляла 500 метров.

В Северном Рейне-Вестфалии, самой густонаселенной земле Германии, в замене или срочных работах нуждаются около 60 виадуков. Активные действия в настоящее время проводятся в отношении 15-ти из них.

Мост Ринсдорф был построен из предварительно напряженного бетона в 1967 году. Его опоры обветшали; передвижение грузовиков и других транспортных средств было признано опасным. Инженеры подготовились к этому заранее: рядом строится современный виадук, который будет введен в строй в 2024 году.

Weil‘s so schön war: Hier noch ein paar Impressionen von der heutigen Sprengung 🎉💥 pic.twitter.com/b7CtNmQbxG — Autobahn_Westfalen (@AdB_Westfalen) February 6, 2022

Контролируемое обрушение было организовано таким образом, чтобы обломки упали на подготовленную площадку, не повредив новую конструкцию. Специалисты заложили 120 кг взрывчатки по 1850 отверстиям 16-ти опор.

По словам ответственных лиц, все прошло по плану. И хотя ни одна деталь не упала на новый мост – его все равно обследуют еще раз. Посмотрите, как в США столетний мост сопротивляется взрывникам.