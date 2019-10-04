В Китае начали строить пути для магнитопланов. Они смогут разгоняться до 1000 км/ч

Официальная газета Ухани, крупнейшего города центрального Китая, сообщила о начале работ по строительству магнитной трассы до Гуаньчжоу и прокладке экспериментального пути.

Предполагается, что благодаря использованию силы магнитной левитации поезда смогут ускоряться с нынешних 350 км/ч на обычных путях до 600-1000 км/ч. Если технология окажется жизнеспособной, путь из Ухани в Гуанчжоу протяженностью 2200 км можно будет преодолеть за два с небольшим часа.

Прототип магнитоплана с рабочей скоростью 600 км/ч будет готов к испытательным пробегам в 2020 году. Тестовый трек будет состоять из 200 км пути. Поезд будет двигаться в вакуумной трубе над рельсами из высокотемпературного сверхпроводника.

Китай обдумывает строительство линий для магнитопланов между дельтами рек Янцзы и Чжуцзян, где, как ожидается, будет высокий спрос на скоростные междугородние поездки. Считается, что деловые путешественники могут предпочесть магнитопланы самолетам.

В стране уже действует 30-километровая линия на магнитной подушке из аэропорта Пудун до Шанхая.

Китай – мировой лидер в области скоростного железнодорожного сообщения. Страна охвачена сетью железных дорог, скорость поездов на которых составляет 350 км/ч. Средняя загрузка таких поездов достигает 82 процентов.

Магнитоплан, или маглев (от англ. magnetic levitation «магнитная левитация») – это поезд, удерживаемый над полотном дороги, движимый и управляемый силой электромагнитного поля. Такой состав, в отличие от традиционных поездов, в процессе движения не касается поверхности рельса.