В Китае создали квантовый компьютер на 56 кубитов

Группа китайских ученых сообщила о достижении «квантового превосходства» со своим сверхпроводящим квантовым компьютером. Статья об этом опубликована на портале препринтов ArXiv. Статьи ArXiv не рецензируются и обычно служат первым шагом к процессу публикации в научном журнале.
В исследовании квантовый компьютер, получивший название Zuchongzhi, описывается как двумерный программируемый компьютер, состоящий из 66 функциональных кубитов в настраиваемой архитектуре связи.
Выборка была выполнена для системы размером до 56 кубитов и 20 циклов для проверки производительности. Ученые обнаружили, что вычислительные затраты на классическое моделирование этой задачи оцениваются на 2-3 порядка выше, чем в предыдущей работе над 53-кубитным процессором Sycamore от Google.
Исследователи добавили, что квантовый процессор имеет масштабируемую архитектуру, совместимую с коррекцией ошибок поверхностного кода, которая может выступать в качестве испытательного стенда для отказоустойчивых квантовых вычислений.
«Мы также ожидаем, что этот крупномасштабный высокопроизводительный квантовый процессор в ближайшем будущем позволит нам реализовать ценные квантовые приложения NISQ, выходящие за рамки классических компьютеров», — пишет команда.
Еще в 2019 году команда Google объявила, что достигла «квантового превосходства» со своей машиной Sycamore — процессором на 54 кубита, который провел вычисления, на выполнение которых у традиционного компьютера ушло бы примерно 10 000 лет.
В июне 2020 года американская компания Honeywell объявила о создании квантового процессора с самым большим на сегодняшний день квантовым объемом, равным 64. Honeywell использовала для определения мощности своей квантовой вычислительной системы метрику компании IBM, которую та представила в октябре в 2019 года.