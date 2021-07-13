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Техника

В Китае создали квантовый компьютер на 56 кубитов

National Geographic Россия
13 июля 2021
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Фото: pixabay.com
Он претендует на звание самого производительного в мире.

Группа китайских ученых сообщила о достижении «квантового превосходства» со своим сверхпроводящим квантовым компьютером. Статья об этом опубликована на портале препринтов ArXiv. Статьи ArXiv не рецензируются и обычно служат первым шагом к процессу публикации в научном журнале.

В исследовании квантовый компьютер, получивший название Zuchongzhi, описывается как двумерный программируемый компьютер, состоящий из 66 функциональных кубитов в настраиваемой архитектуре связи.

Выборка была выполнена для системы размером до 56 кубитов и 20 циклов для проверки производительности. Ученые обнаружили, что вычислительные затраты на классическое моделирование этой задачи оцениваются на 2-3 порядка выше, чем в предыдущей работе над 53-кубитным процессором Sycamore от Google.

«По нашим оценкам, задача по отбору проб, выполненная Zuchongzhi примерно за 1,2 часа, займет у самого мощного суперкомпьютера не менее восьми лет. Наша работа демонстрирует однозначное преимущество в квантовых вычислениях, которые невозможны для классических вычислений в разумные сроки», – авторы исследования.

Исследователи добавили, что квантовый процессор имеет масштабируемую архитектуру, совместимую с коррекцией ошибок поверхностного кода, которая может выступать в качестве испытательного стенда для отказоустойчивых квантовых вычислений.

«Мы также ожидаем, что этот крупномасштабный высокопроизводительный квантовый процессор в ближайшем будущем позволит нам реализовать ценные квантовые приложения NISQ, выходящие за рамки классических компьютеров», — пишет команда.

Еще в 2019 году команда Google объявила, что достигла «квантового превосходства» со своей машиной Sycamore — процессором на 54 кубита, который провел вычисления, на выполнение которых у традиционного компьютера ушло бы примерно 10 000 лет.

В июне 2020 года американская компания Honeywell объявила о создании квантового процессора с самым большим на сегодняшний день квантовым объемом, равным 64. Honeywell использовала для определения мощности своей квантовой вычислительной системы метрику компании IBM, которую та представила в октябре в 2019 года.

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