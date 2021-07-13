В Китае создали квантовый компьютер на 56 кубитов

Группа китайских ученых сообщила о достижении «квантового превосходства» со своим сверхпроводящим квантовым компьютером. Статья об этом опубликована на портале препринтов ArXiv. Статьи ArXiv не рецензируются и обычно служат первым шагом к процессу публикации в научном журнале.

В исследовании квантовый компьютер, получивший название Zuchongzhi, описывается как двумерный программируемый компьютер, состоящий из 66 функциональных кубитов в настраиваемой архитектуре связи.

Выборка была выполнена для системы размером до 56 кубитов и 20 циклов для проверки производительности. Ученые обнаружили, что вычислительные затраты на классическое моделирование этой задачи оцениваются на 2-3 порядка выше, чем в предыдущей работе над 53-кубитным процессором Sycamore от Google.