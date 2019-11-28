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Техника

В Китае создали робота для игры с кошками: видео

28 ноября 2019
Снимок экрана 2019-11-28 в 14.16.52.png
Фото: Enabot
Он развлекает питомца, пока хозяев нет дома.

Китайский стартап Enabot запустил краудфандинг на Kickstarter для массового производства роботов Ebo, которые смогут развлекать кошек во время отсутствия хозяев дома. По задумке создателей, благодаря играм с Ebo кошки будут больше двигаться и держать себя в тонусе — согласно статистике компании, около 40% кошек весят больше нормы и 20% страдают от ожирения (кошки с нормальным весом по данной статистике составляют 34% от общего количества домашних кошек).

Робот представляет собой шар высотой чуть более 5 сантиметров, который свободно перемещается по жилищу. Он умеет имитировать различные звуки и изображать мимику на небольшом экране. Пользователи могут играть с кошкой на расстоянии, управляя движениями робота или встроенной в него лазерной указкой. Устройство работает в системе умного дома и может управляться с помощью Wi-Fi; работает Ebo в течение двух часов, а затем самостоятельно отправляется на подзарядку.

Стартап собрал уже более 200 000 долларов, хотя первоначальная цель была чуть больше пяти тысяч. Запуск производства запланирован на конец декабря 2019 года.