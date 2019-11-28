В Китае создали робота для игры с кошками: видео

Китайский стартап Enabot запустил краудфандинг на Kickstarter для массового производства роботов Ebo, которые смогут развлекать кошек во время отсутствия хозяев дома. По задумке создателей, благодаря играм с Ebo кошки будут больше двигаться и держать себя в тонусе — согласно статистике компании, около 40% кошек весят больше нормы и 20% страдают от ожирения (кошки с нормальным весом по данной статистике составляют 34% от общего количества домашних кошек).

Робот представляет собой шар высотой чуть более 5 сантиметров, который свободно перемещается по жилищу. Он умеет имитировать различные звуки и изображать мимику на небольшом экране. Пользователи могут играть с кошкой на расстоянии, управляя движениями робота или встроенной в него лазерной указкой. Устройство работает в системе умного дома и может управляться с помощью Wi-Fi; работает Ebo в течение двух часов, а затем самостоятельно отправляется на подзарядку.