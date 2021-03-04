В Марианской впадине испытали робота, созданного по подобию глубоководной рыбы

Вдохновленные странной рыбой, способной противостоять суровому давлению в самых глубоких уголках океана, ученые изобрели мягкого автономного робота, способного держать свои механические плавники в движении — даже в самой глубокой части Марианской впадины.

Команда, возглавляемая робототехником Гуоруи Ли из Чжэцзянского университета в Ханчжоу, успешно провела полевые испытания робота на глубине от 70 до почти 11 000 метров. Они опустили механизм в Бездну Челленджера — самую глубокую точку земной поверхности, которая является частью Марианской впадины.

Давление всей вышележащей воды здесь примерно в тысячу раз превышает атмосферное давление на уровне моря и составляет около 103 миллионов паскалей.