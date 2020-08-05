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Техника

В Новой Зеландии протестируют первую коммерческую систему беспроводной передачи энергии

Михаил Сысоев
05 августа 2020
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Фото: Emrod
Никола Тесла был бы счастлив.

Новозеландский стартап Emrod разработал метод безопасной и беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния без использования провода и работает над его внедрением со вторым по величине дистрибьютором электроэнергии в стране, компанией Powerco.

«Нам интересно увидеть, сможет ли технология Emrod дополнить устоявшиеся способы передачи энергии. Мы планируем использовать технологию для доставки электричества в отдаленные места или в районы с труднопроходимой местностью. Также существует возможность не оставлять без света наших клиентов, когда мы проводим техническое обслуживание нашей существующей инфраструктуры», — Николас Вессио, менеджер компании Powerco.

В настоящее время у Emrod есть рабочий прототип устройства по передаче энергии, и еще один планируется создать для Powerco к октябрю. Затем последуют несколько месяцев лабораторных испытаний, после которых начнутся полевые. Испытания начнутся с передачи двух киловатт и постепенно будут масштабироваться до коммерческих мощностей.

«Мы можем использовать точно такую же технологию, чтобы передавать в 100 раз больше энергии на гораздо большие расстояния», — Грег Кушнир, основатель и глава Emrod.

По словам Кушнира, расстояние для передачи энергии ограничивается лишь дальностью прямой видимости передающей и принимающей антенны. 

Система использует передающую антенну, серию реле и приемную ректенну (выпрямительная антенна, способная преобразовывать микроволновую энергию в электричество). Каждый из этих компонентов на представленных Emrod изображениях выглядит просто как большой плоский квадрат. Устройство использует радиодиапазоны ISM — это части радиоспектра, зарезервированные на международном уровне для промышленных, научных и медицинских целей, помимо телекоммуникаций.

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Прототип системы Emrod.

Авторы разработки уверяют, что система абсолютно безопасна. Передача энергии будет немедленно прекращаться при приближении посторонних объектов, таких как птицы, дроны, вертолеты и так далее. Кроме того, система сможет функционировать при любых атмосферных условиях, включая дождь, туман и пыль. 

В стартапе рассматривают свое устройство, как наилучшее решение для передачи возобновляемой энергии, источники которой не всегда находятся в доступных местах. Прежде всего, к ним относятся острова, горные поселки, природные заповедники и другие районы, где трудно провести традиционные ЛЭП.

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