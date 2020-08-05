В Новой Зеландии протестируют первую коммерческую систему беспроводной передачи энергии

Авторы разработки уверяют, что система абсолютно безопасна. Передача энергии будет немедленно прекращаться при приближении посторонних объектов, таких как птицы, дроны, вертолеты и так далее. Кроме того, система сможет функционировать при любых атмосферных условиях, включая дождь, туман и пыль.

В стартапе рассматривают свое устройство, как наилучшее решение для передачи возобновляемой энергии, источники которой не всегда находятся в доступных местах. Прежде всего, к ним относятся острова, горные поселки, природные заповедники и другие районы, где трудно провести традиционные ЛЭП.

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