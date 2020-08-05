В Новой Зеландии протестируют первую коммерческую систему беспроводной передачи энергии

Новозеландский стартап Emrod разработал метод безопасной и беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния без использования провода и работает над его внедрением со вторым по величине дистрибьютором электроэнергии в стране, компанией Powerco.
В настоящее время у Emrod есть рабочий прототип устройства по передаче энергии, и еще один планируется создать для Powerco к октябрю. Затем последуют несколько месяцев лабораторных испытаний, после которых начнутся полевые. Испытания начнутся с передачи двух киловатт и постепенно будут масштабироваться до коммерческих мощностей.
По словам Кушнира, расстояние для передачи энергии ограничивается лишь дальностью прямой видимости передающей и принимающей антенны.
Система использует передающую антенну, серию реле и приемную ректенну (выпрямительная антенна, способная преобразовывать микроволновую энергию в электричество). Каждый из этих компонентов на представленных Emrod изображениях выглядит просто как большой плоский квадрат. Устройство использует радиодиапазоны ISM — это части радиоспектра, зарезервированные на международном уровне для промышленных, научных и медицинских целей, помимо телекоммуникаций.
Авторы разработки уверяют, что система абсолютно безопасна. Передача энергии будет немедленно прекращаться при приближении посторонних объектов, таких как птицы, дроны, вертолеты и так далее. Кроме того, система сможет функционировать при любых атмосферных условиях, включая дождь, туман и пыль.
В стартапе рассматривают свое устройство, как наилучшее решение для передачи возобновляемой энергии, источники которой не всегда находятся в доступных местах. Прежде всего, к ним относятся острова, горные поселки, природные заповедники и другие районы, где трудно провести традиционные ЛЭП.
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