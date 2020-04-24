В России построят самый мощный ледокол в мире

Дальневосточный завод «Звезда» и «Росатомфлот» подписали соглашение о строительстве головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер».

Ледокол «Лидер» должен стать мощнейшим в мире судном такого класса. Его общая мощность будет составлять 120 МВт, что позволит «Лидеру» преодолевать льды толщиной больше четырех метров. Энергию ледокол будет получать от атомной паропроизводящей установки, включающей в себя две реакторные установки РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт. В качестве движителя выступят четырехлопастные гребные винты фиксированного шага.