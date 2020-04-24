В России построят самый мощный ледокол в мире

Дальневосточный завод «Звезда» и «Росатомфлот» подписали соглашение о строительстве головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер».
Ледокол «Лидер» должен стать мощнейшим в мире судном такого класса. Его общая мощность будет составлять 120 МВт, что позволит «Лидеру» преодолевать льды толщиной больше четырех метров. Энергию ледокол будет получать от атомной паропроизводящей установки, включающей в себя две реакторные установки РИТМ-400 тепловой мощностью по 315 МВт. В качестве движителя выступят четырехлопастные гребные винты фиксированного шага.
Длина судна составит 209 метров, а ширина — 47,7. В состав экипажа войдут 127 человек. По чистой воде ледокол сможет передвигаться со скоростью 22 узла.
Всего планируется построить три «Лидера». Стоимость головного ледокола составит около 127 миллиардов рублей, его планируется построить не позднее 2027 года.