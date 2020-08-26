В России разработали приборы для поиска людей под завалами зданий и под снегом

Новинки были представлены на форуме «Армия-2020», который продлится до 29 августа в парке «Патриот» в Московской области. Прибор для поиска людей под снежными завалами сможет обнаруживать попавших в беду на глубине до пяти метров.

«Уникальный прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. В основе действия разрабатываемого комплекса — метод радиолокации. Он обеспечит высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.

В НИИ отметили, что в результате работы комплекса на мониторе у спасателей будет появляться радиоизображение структуры снежного покрова, которое даст информацию о том, находятся ли под снегом пострадавшие.

По сравнению с теми способами, которые в настоящий момент применяются при поиске пострадавших в лавинах, параметры работы нового прибора значительно увеличивают шансы спасти человека. В частности, разработанный комплекс позволит находить людей, которые не оснащены никакими специальными маркерами. Также прибор обеспечит высокую достоверность поиска.