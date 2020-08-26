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Техника

В России разработали приборы для поиска людей под завалами зданий и под снегом

National Geographic Россия
26 августа 2020
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Фото: vniigochs.ru
Авторами изобретений стали ученые Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Новинки были представлены на форуме «Армия-2020», который продлится до 29 августа в парке «Патриот» в Московской области. Прибор для поиска людей под снежными завалами сможет обнаруживать попавших в беду на глубине до пяти метров.

«Уникальный прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. В основе действия разрабатываемого комплекса — метод радиолокации. Он обеспечит высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС. 

В НИИ отметили, что в результате работы комплекса на мониторе у спасателей будет появляться радиоизображение структуры снежного покрова, которое даст информацию о том, находятся ли под снегом пострадавшие. 

По сравнению с теми способами, которые в настоящий момент применяются при поиске пострадавших в лавинах, параметры работы нового прибора значительно увеличивают шансы спасти человека. В частности, разработанный комплекс позволит находить людей, которые не оснащены никакими специальными маркерами. Также прибор обеспечит высокую достоверность поиска.

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vniigochs.ru Прибор для поиска пострадавших в снежных лавинах

Еще один прибор представляет собой мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него. На обследование одного участка площадью до 10 метров потребуется от 1 до 3 минут.

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