В России разработали приборы для поиска людей под завалами зданий и под снегом

Новинки были представлены на форуме «Армия-2020», который продлится до 29 августа в парке «Патриот» в Московской области. Прибор для поиска людей под снежными завалами сможет обнаруживать попавших в беду на глубине до пяти метров.
«Уникальный прибор позволит значительно повысить эффективность проведения поисково-спасательных работ, в том числе в сложных климатических условиях. В основе действия разрабатываемого комплекса — метод радиолокации. Он обеспечит высокую достоверность поиска на глубине до 5 метров», — говорится на сайте ВНИИ ГОЧС.
В НИИ отметили, что в результате работы комплекса на мониторе у спасателей будет появляться радиоизображение структуры снежного покрова, которое даст информацию о том, находятся ли под снегом пострадавшие.
По сравнению с теми способами, которые в настоящий момент применяются при поиске пострадавших в лавинах, параметры работы нового прибора значительно увеличивают шансы спасти человека. В частности, разработанный комплекс позволит находить людей, которые не оснащены никакими специальными маркерами. Также прибор обеспечит высокую достоверность поиска.
Еще один прибор представляет собой мобильный радиолокационный комплекс для поиска пострадавших под завалами разрушенных зданий. Прибор будет работать в двух режимах, что позволит определить местонахождение человека по дыханию или по движению, а также вычислить расстояние до него. На обследование одного участка площадью до 10 метров потребуется от 1 до 3 минут.
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