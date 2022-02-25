В Швейцарии самолеты покроют искусственной акульей кожей

Все для снижения выбросов углекислого газа.

Крупнейшая авиакомпания Швейцарии SWISS начнет использовать покрытие для самолетов, свойства которого близки к акульей коже. Линейка таких самолетов получила название AeroSHARK.

«Все 12 наших самолетов Boeing 777-300ER будут покрыты инновационной риблет-пленкой, которая была разработана совместно Lufthansa Technik и производителем химикатов и покрытий BASF.

Пленка AeroSHARK состоит из миллионов "ребрышек" – небольших выступов высотой всего 50 микрометров, которые повторяют структуру кожи акулы с высокой аэродинамичностью. Таким образом, это покрытие снижает аэродинамическое сопротивление самолета», – говорится в заявлении авиакомпании.

Нанеся в общей сложности 950 квадратных метров рифленой пленки AeroSHARK на поверхности фюзеляжа и гондолы двигателя Boeing 777, можно добиться экономии топлива примерно на 1,1%. Это сократит годовой расход топлива в SWISS более чем на 4800 тонн, а общий годовой выброс оксида углерода авиапарком самолетов Boeing 777 на 15 200 тонн. Это количество примерно равно выбросам от 87 дальнемагистральных рейсов из Цюриха в Мумбаи.

Материалом будут покрыты 12 самолетов авиакомпании Фото: SWISS

«Уменьшение воздействия на окружающую среду – одна из самых серьезных задач, стоящих перед авиационным сектором, а достижение нулевого уровня выбросов углерода к 2050 году – ключевая стратегическая цель SWISS», – Дитер Вранкс, гендиректор SWISS.

По словам Вранкса, проект AeroSHARK будет запущен в середине 2022 года. Пленку будут наносить на самолет во время его простоя.

Такая пленка устойчива к ультрафиолетовому излучению, воде, топливу и сильным перепадам температуры и давления. Разработчики уже протестировали ее на нижней части фюзеляжа Boeing 747-400. По результатам теста сопротивление снизилось на 0,8 процента.

«Внедрение новой технологии AeroSHARK является ключевой инициативой в наших усилиях по минимизации выбросов углекислого газа. Это также подчеркивает наше стремление к использованию инновационных технологий. Мы поставили перед собой цель сократить наши чистые выбросы углерода вдвое по сравнению с уровнем 2019 года к 2030 году и сделать наши полеты углеродно-нейтральными к 2050 году», – отмечают в авиакомпании.