В США протестировали «летающую тарелку». Это аппарат нового поколения

Разработчики подчеркивают преимущества своего изобретения. Zero не требуется отдельно оборудованная посадочная площадка: достаточно участка 9х9 метров. Работая на электричестве, он полностью бесшумный и способен без подзарядки преодолевать расстояние в 80 километров. Его максимальная скорость составляет 257 км/ч; он рассчитан на одного человека массой до 99 кг.

Многие инженеры по всей планете разрабатывают одноместные летательные аппараты, но Zero с подобными показателями – лучший в своем классе.