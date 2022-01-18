В США протестировали «летающую тарелку». Это аппарат нового поколения

9 января в США был проведен тест летательного аппарата нового типа. Разработку вела компания Zeva, базирующаяся в штате Вашингтон. Аппарат, получивший имя Zero, приводится в движение четырьмя парами роторов. Он взлетает вертикально, а затем переходит в горизонтальное положение – так, что его пилот будет лететь головой вперед и лицом вниз.
В ходе проверки работоспособности аппарат совершил четыре вылета общей продолжительностью более четырех минут. Он продемонстрировал возможности зависания в воздухе, управления на низких скоростях и маневров при вертикальном наборе высоты.
Разработчики подчеркивают преимущества своего изобретения. Zero не требуется отдельно оборудованная посадочная площадка: достаточно участка 9х9 метров. Работая на электричестве, он полностью бесшумный и способен без подзарядки преодолевать расстояние в 80 километров. Его максимальная скорость составляет 257 км/ч; он рассчитан на одного человека массой до 99 кг.
Многие инженеры по всей планете разрабатывают одноместные летательные аппараты, но Zero с подобными показателями – лучший в своем классе.
Он имеет широкую сферу применения. Возможность столь быстрого перемещения на достаточно большое расстояние может потребоваться службам экстренного реагирования, правоохранителям и спасателям; путешествия по островам и горам становятся проще, и, наконец, таким образом можно переправлять грузы в труднодоступные места.
Стоимость аппарата достигает 250 тысяч долларов; вскоре компания начнет принимать предварительные заказы.
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