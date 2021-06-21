В США создали робота-червя. Он может передвигаться в песке и мягкой почве

Мы видели, как роботы поднимаются в воздух, ныряют к морским глубинам и выполняют всевозможные маневры на суше. Теперь исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Технологического института Джорджии достигли нового рубежа.

Взяв за основу растения и животных, которые эволюционировали, чтобы перемещаться по подземным пространствам, они разработали быстрого управляемого мягкого робота, который может прорываться сквозь песок. Эта технология не только открывает новые возможности для быстрого, точного и минимально инвазивного передвижения под землей, но также закладывает механическую основу для новых типов роботов.