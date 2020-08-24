Новый рекорд был установлен на оборудовании Университетского колледжа Лондона при участии инженеров британской компании Xtera и японской KDDI Research. Чтобы достичь этой рекордной скорости, команда использовала гораздо более широкий диапазон длин волн, чем обычно используется для передачи данных.

Специальная система использовала пропускную способность 16,8 терагерц (ТГц) в одном волокне, что в четыре раза превышает 4,5 ТГц, используемую большей частью современной сетевой инфраструктуры. Это увеличение полосы пропускания также потребовало увеличения мощности сигнала, и в этом случае были скомбинированы несколько различных методов усиления.

Это технология усиления мощности сигналов, основанная на методе геометрической модуляции так называемого сигнального созвездия. Интеграция этой технологии будет менее затратной за счет использования существующей оптоволоконной установки. Это значит, что не нужно будет менять кабели, лишь обновив усилители, которые обычно устанавливаются на расстоянии от 40 до 100 км друг от друга.