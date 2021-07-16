В Японии передали данные по оптоволокну со скоростью 319 Тб/с

Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) и Института сетевых исследований успешно осуществили первую передачу в диапазонах S, C и L на большие расстояния в четырехжильном оптическом устройстве — волокне со стандартным внешним диаметром (0,125 мм).

Группа под руководством Бенджамина Паттнэма сконструировала систему передачи, которая использует технологию мультиплексирования с разделением по длине волны, комбинируя различные технологии усилителей, для демонстрации передачи со скоростью 319 терабит в секунду на расстоянии 3001 км.

При использовании общей сравнительной метрики передачи по оптическому волокну скорость передачи данных и расстояние составляют 957 петабит в секунду на километр, что является мировым рекордом для оптических волокон со стандартным внешним диаметром.

В этой демонстрации, в дополнение к C и L-диапазонам, обычно применяемым для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния, исследователи использовали полосу пропускания S-диапазона, которая еще не использовалась для более чем одного диапазона.