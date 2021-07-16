В Японии передали данные по оптоволокну со скоростью 319 Тб/с
Ученые из Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) и Института сетевых исследований успешно осуществили первую передачу в диапазонах S, C и L на большие расстояния в четырехжильном оптическом устройстве — волокне со стандартным внешним диаметром (0,125 мм).
Группа под руководством Бенджамина Паттнэма сконструировала систему передачи, которая использует технологию мультиплексирования с разделением по длине волны, комбинируя различные технологии усилителей, для демонстрации передачи со скоростью 319 терабит в секунду на расстоянии 3001 км.
При использовании общей сравнительной метрики передачи по оптическому волокну скорость передачи данных и расстояние составляют 957 петабит в секунду на километр, что является мировым рекордом для оптических волокон со стандартным внешним диаметром.
В этой демонстрации, в дополнение к C и L-диапазонам, обычно применяемым для высокоскоростной передачи данных на большие расстояния, исследователи использовали полосу пропускания S-диапазона, которая еще не использовалась для более чем одного диапазона.
Комбинированная полоса пропускания передачи >120 нм позволяла использовать 552 мультиплексированных канала с разделением по длине волны за счет использования двух видов усилителя с легированным волокном вместе с распределенным рамановским усилением, чтобы обеспечить рециркулирующую передачу широкополосного сигнала.
Четырехжильное оптическое волокно со стандартным диаметром оболочки может быть подключено к существующему оборудованию, и есть надежда, что такие волокна смогут обеспечить практическую передачу данных с высокой скоростью в ближайшем будущем, пишут исследователи. Это будет способствовать реализации системы магистральной связи, необходимой для распространения новых услуг связи Beyond 5G.
NICT продолжит разработку широкополосных систем передачи на большие расстояния и изучит, как еще больше увеличить пропускную способность многожильных оптоволокон с малым числом сердечников и других новых SDM-оптоволокон. Кроме того, ученые пообещали продолжить работу над расширением диапазона передачи до трансокеанских расстояний.
Предыдущий рекорд скорости передачи данных для оптических волокон со стандартным внешним диаметром составлял 178 Тб/с. Он был установлен исследователями из KDDI Research, Университетского колледжа Лондона и Xtera.