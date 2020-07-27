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Техника

В Японии сделали движущегося 18-метрового робота: видео

Михаил Сысоев
27 июля 2020
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Фото: YouTube
Он вдохновлён аниме Gundam.

Японские инженеры из проекта Gundam Global Challenge провели тесты движений 18-метрового робота в порту города Йокогама. 

Недавнее видео показывает, как механизм, пока еще не оснащенный головой, делает первые пробные шаги. Отснятый материал в ролике показан в ускоренном темпе, поэтому неизвестно, сколько на самом деле заняла процедура. 

О строительстве 25-тонного человекоподобного робота было объявлено в январе 2020 года. Дизайн робота повторяет внешность главного героя одного из самых продолжительных аниме-франчайзов Gundam. История робота объединяет несколько десятков сериалов, OVA и полнометражных фильмов, созданных японской студией Sunrise. На основе Gundam были созданы «Трансформеры» и другие популярные фильмы.

Робот разрабатывается с использованием открытой операционной системы Robot Operating System (ROS) и программного обеспечения для моделирования Gazebo. Сообщается, что механизм будет обладать 24 степенями свободы, что означает, что он сможет передвигаться практически по любой твердой поверхности. 

Робот должен был представлен публике в октябре, однако из-за пандемии коронавируса его презентация перенесена на неопределенный срок.

Посмотрите, как крупнейший в мире гидросамолет впервые взлетел с поверхности моря.

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