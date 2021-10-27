В Японии создали ховербайк, способный разгоняться до 100 км/ч

Ховербайк под названием Xturismo создан японской компанией A.L.I. Technologies, и это первый летающий мотоцикл для Японии.

Как заверили в компании, устройство может проработать на максимальной скорости до 40 минут. A.L.I. Technologies начала принимать заказы на Xturismo, который обойдется покупателям в 682 тысячи долларов.

Xturismo, оснащенный двигателем внутреннего сгорания, использует два основных гребных винта, чтобы оставаться в воздухе. Ховербайк оборудован той же технологией контроля высоты, которую A.L.I. использует в своих беспилотных продуктах, позволяя ему плавно скользить по воздуху. Общий вес устройства составляет 300 кг.

A.L.I. Technologies планирует выпустить ограниченную серию в 200 ховербайков в первой половине следующего года.