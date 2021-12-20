Ветер стал основным источником электроэнергии в Испании

Общая емкость испанских ветроэнергетических станций составляет 27 ГВт: это второй показатель в Европе после Германии. По всей стране работает более 21 000 ветряных турбин, а ветряная промышленность стала ключевой отраслью, способствовавшей восстановлению Испании после пандемии. В этой сфере работает 30 000 человек. 99% установок находится на суше, но в дальнейшем будет использован потенциал морской ветроэнергетики.

В национальном энергетическом и климатическом плане ставится задача сокращения выбросов парниковых газов на 40% по сравнению с 1990 годом. К 2030 году использование ветра должно быть удвоено (в том числе морские установки должны давать 3 ГВт), а объем солнечной энергии должен вырасти в четыре раза.

К этому же времени страна планирует вдвое сократить мощность ядерной энергетики, в результате чего ветер и солнце останутся двумя крупнейшими источниками. Специалисты считают, что Испания даже досрочно выполнит свои энергетические цели. В пользу этого говорит то, что технология использования возобновляемых источников становится все дешевле.

Посмотрите, как голландские поезда работают на энергии ветра.