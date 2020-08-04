Virgin Galactic представила концепт сверхзвукового пассажирского самолета

Космическая компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о первой стадии проектирования для сборки сверхзвукового пассажирского самолета. Компания также объявила о подписании меморандума о намерениях с Rolls-Royce, который поможет в разработке и производстве двигателей для самолета.
Основные параметры первоначальной конструкции высокоскоростного самолета включают в себя целевой самолет с дельта-крылом, сертифицированный по стандарту Mach 3, который может вместить от 9 до 19 человек и летать на высоте более 18 000 метров.
Как отмечается в пресс-релизе компании, конструкция самолета также направлена на то, чтобы помочь в использовании современного экологически чистого авиационного топлива. Ожидается, что внедрение устойчивых технологий и методов в конструкцию самолета на раннем этапе послужит катализатором для принятия в остальном авиационном сообществе.
На текущем этапе проект прошел лишь первоначальную оценку специалистов. В дальнейшем инженеры будут подробно прорабатывать конструкцию и подбирать материалы для самолета.
В Virgin Galactic рассчитывают, что скорость лайнера будет достигать трех чисел Маха, что примерно в четыре раза больше крейсерской скорости для обычных лайнеров.
Число Маха представляет собой отношение скорости течения в данной точке газового потока к местной скорости распространения звука в движущейся среде. Отличительной чертой скорости звука является то, что она изменяется в зависимости от характера окружающей среды. В воздухе скорость звука главным образом зависит от его температуры, плотности, влажности, а также давления.
Число Маха величина безразмерная. В единицах скорости выразить его невозможно, и перевод его в линейную скорость нецелесообразен из-за непостоянства скорости звука. Скорость летательного аппарата, используя число М, можно выразить только качественно, то есть оценивая, во сколько раз скорость самолета больше, либо меньше скорости звука.
Ранее Virgin Galactic представила дизайн туристического космоплана. Компания планирует организовывать туристические суборбитальные космические полеты и запуски небольших искусственных спутников. Стоимость полета для клиентов составляет $250 000. В компании сообщают, что заявки уже подали тысячи энтузиастов, желающих побывать в космосе.
В феврале 2019 года компания провела тестовый суборбитальный полет с пассажиром на борту. Первый коммерческий полет был намечен на середину 2020 года, но отложен из-за пандемии коронавируса.
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