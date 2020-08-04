Virgin Galactic представила концепт сверхзвукового пассажирского самолета

Космическая компания Virgin Galactic миллиардера Ричарда Брэнсона объявила о первой стадии проектирования для сборки сверхзвукового пассажирского самолета. Компания также объявила о подписании меморандума о намерениях с Rolls-Royce, который поможет в разработке и производстве двигателей для самолета.

Основные параметры первоначальной конструкции высокоскоростного самолета включают в себя целевой самолет с дельта-крылом, сертифицированный по стандарту Mach 3, который может вместить от 9 до 19 человек и летать на высоте более 18 000 метров.

Как отмечается в пресс-релизе компании, конструкция самолета также направлена ​​на то, чтобы помочь в использовании современного экологически чистого авиационного топлива. Ожидается, что внедрение устойчивых технологий и методов в конструкцию самолета на раннем этапе послужит катализатором для принятия в остальном авиационном сообществе.

На текущем этапе проект прошел лишь первоначальную оценку специалистов. В дальнейшем инженеры будут подробно прорабатывать конструкцию и подбирать материалы для самолета.