Во что превратятся автомобили в ближайшем будущем?

Автомобиль в его традиционном понимании – это комплекс узлов, состыкованных между собой и водителем механическими связями. Усилие человека на рулевом колесе передается напрямую на управляемые колеса, перемещение рычага коробки передач двигает шестеренки, педаль газа непосредственно связана с дроссельной заслонкой, а нажатие на педаль тормоза передает усилие на суппорта. Но что если исключить прямую физическую зависимость между усилием на органе управления и тем компонентом, которым он управляет?

Получится схема drive-by-wire, «управление по проводам». Действия водителя на руле или педалях оценивает хитроумная электроника, которая посредством комплекса датчиков распознает, чего бы он хотел от автомобиля, и реализует его желания при помощи сервоприводов.