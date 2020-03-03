Во что превратятся автомобили в ближайшем будущем?

Отмирают идеи и разрываются жесткие связи, казавшиеся незыблемыми еще десять лет назад. Концепция персонального транспорта трансформируется с такой скоростью, что это уже нельзя назвать эволюцией: радикальные перемены уже произошли, а самое интересное явно впереди. Сейчас никто достоверно не знает, на чем мы будем ездить через пару десятилетий, но главные тренды «персональной мобильности» заметны уже сейчас.
Управление по проводам
Автомобиль в его традиционном понимании – это комплекс узлов, состыкованных между собой и водителем механическими связями. Усилие человека на рулевом колесе передается напрямую на управляемые колеса, перемещение рычага коробки передач двигает шестеренки, педаль газа непосредственно связана с дроссельной заслонкой, а нажатие на педаль тормоза передает усилие на суппорта. Но что если исключить прямую физическую зависимость между усилием на органе управления и тем компонентом, которым он управляет?
Получится схема drive-by-wire, «управление по проводам». Действия водителя на руле или педалях оценивает хитроумная электроника, которая посредством комплекса датчиков распознает, чего бы он хотел от автомобиля, и реализует его желания при помощи сервоприводов.
«Стремительная красота: культовые ливреи гоночных Porsche»
Красивая фотоистория о ливреях, прославившихся далеко за пределами гоночных трасс.
Отказ от «прямых связей» позволит в перспективе полностью доверить управление электронному мозгу, а сегодня это способ реализовать на практике целый ряд систем активной безопасности. Уже сегодня серийный автомобиль может сам задействовать тормоза в случае опасности, поддерживать движение в полосе с заданной скоростью и тому подобное.
Современные автомобили все больше избавляются от физических кнопок, механических переключателей – переходят на сенсорное управление. Например, в электромобиле Porsche Taycan управление обдувом и интенсивностью бортовой системы вентиляции управляется нажатиями на экран. Достаточно провести пальцем по панели – остальное сделает электроника.
Аэродинамика
О необходимости преодоления сопротивления воздуха производители задумались очень давно: взгляните хотя бы на первый Porsche Type 64 и его «зализанный» кузов. В современном мире, озабоченном проблемами экономии топлива и влияния выхлопов на окружающую среду, аэродинамика автомобиля играет огромную роль, но уже по другой причине. Чем проще машине пробиваться сквозь атмосферу, тем меньше энергии ей необходимо для передвижения.
Способность автомобиля проскальзывать сквозь воздух исследуется сейчас не только в аэродинамических трубах – гигантских установках с огромными турбинами, но и в высокотехнологичном виртуальном пространстве. Именно так был создан облик Porsche Taycan – эффектный и при этом крайне практичный. Во многом благодаря этому своему свойству он способен проехать на одной зарядке до 400 км. И сделать это очень быстро.
«Люди хотят, чтобы автомобили обеспечивали им такие же возможности, как и смартфоны. И даже больше».
Заместитель председателя правления Porsche AG и управляющий директор Porsche Engineering разговаривают о будущем, которое ждет автомобили – и в каком-то смысле всех нас.
Карбон вместо стали
Технологии из разных сфер промышленности зачастую развиваются в связке друг с другом. Сначала основой автомобиля служило дерево, затем – металл, и с совершенствованием металлургии в производстве транспорта начали использовать все более технологичные марки стали – высокопрочные и обеспечивающие превосходный уровень жесткости.
Сейчас металл постепенно замещается углепластиками, которые становятся все доступнее. Они гораздо интереснее с конструктивной точки зрения, так как углепластиковые компоненты могут быть не только жестче металлических, но и заметно легче. Карбон из экзотического материала отделки интерьеров превращается в практичный ресурс конструирования: жесткость – это безопасность и управляемость, а легкость – это экономия энергии.
Porsche использует карбон даже при создании колесных дисков. Такие колеса и прочнее, и на 20% легче привычных легкосплавных. Еще один безусловный плюс карбонового подхода в этом случае – уменьшение неподрессоренных масс, что благотворно сказывается не только на управляемости, но и на ездовом комфорте.
Искусственный интеллект
Наш с вами транспорт становится умнее. Уже можно просто сказать «Привет, Porsche» – и получить практически разумный ответ. Водитель общается с автомобилем не только нажатием кнопок или сенсорных клавиш, но и голосом, отдавая команды или даже просто разговаривая. Но это лишь начало большого пути.
Искусственный интеллект, которым уже наделены многие серийные машины, скоро станет способен принимать самостоятельные, взвешенные решения, реагируя на кризисные ситуации куда быстрее человека. Автомобиль и дорожная инфраструктура – указатели и светофоры – станут единым коммуникационным пространством и смогут обмениваться информацией. Например, можно будет забыть про ожидание зеленого сигнала: машина подъедет к перекрестку как раз тогда, когда он загорится.
«Однажды дети перестанут восклицать "Брумм-брумм!", играя в машинки»
Большое интервью вице-президента подразделений Motorsport компании Porsche и концерна Volkswagen AG Фрица Энцингера.
Тотальная электрификация
Уже прочно вошедшие в нашу обыденную жизнь гибридные автомобили стали своего рода переходным звеном, неким временным ответом на запросы экологического характера. Электрическая надстройка позволяет увеличивать отдачу мотора, при этом экономя топливо и не особо заботясь о подзарядке: концепция Porsche e-Mobility подразумевает возможность пополнять энергозапас бортовой батареи прямо во время движения. А еще гибриды универсальны. Можно ехать на ДВС, можно – только на электромоторе (особенно в зонах, где ДВС запрещены), а можно и на обоих сразу, быстро и эффективно. Даже флагманский гиперкар Porsche 918 Spyder – по сути своей гибрид.
Но будущее, похоже, за так называемыми «чистыми» электромобилями, которые вообще не потребляют ископаемого топлива. И именно Porsche смогла доказать, что электрокары могут быть не скучными медлительными перевозчиками, а полноценными драйверскими машинами. И, похоже, общество к этой мысли оказалось вполне готово: Porsche даже пришлось наращивать производственные мощности в процессе подготовки Taycan к выпуску. С места до 100 км/ч за 2,8 секунды – это серьезно.
Что будет дальше?
Человеческий транспорт откажется от потребления нефтепродуктов, перестанет требовать от водителя участия в процессе управления, полностью подключится к глобальной информационной сети и вообще перестанет быть только транспортом, начав играть роль места отдыха, обучения, развлечения, общения и массы других занятий. Похоже, для следующей революции в сфере человеческой мобильности производителям придется лишить автомобиль единственного, что осталось незыблемым – его колес.
Что еще почитать?
Журнал Christophorus от Porsche: об автомобилях, местах и людях высшего класса.