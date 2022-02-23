Все станции возобновляемой энергетики в России на одной карте

Российский Гринпис объединил данные обо всех действующих в стране электростанциях, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Отделение Greenpeace в России выпустило интерактивную карту, на которой собраны все действующие солнечные, ветряные, геотермальные электростанции, а также биогазовые станции и малые ГЭС. Всего в России сейчас существует около 210 таких объектов.

На карте показано, в каких регионах уделяется внимание развитию возобновляемой энергетики, с какой мощностью работают объекты, и когда они были введены в эксплуатацию.

Фото: Greenpeace.ru

Информация была собрана на основе открытых данных. Представители Гринпис отмечают, что крупные плотинные ГЭС нанесены на карту не были: их строительство и эксплуатация негативно влияют на биоразнообразие, экологическое состояние рек и зачастую приводят к затоплению масштабных территорий.

«Есть стереотип, что возобновляемой энергетики в России нет. Мы создали карту, чтобы показать: это не так. На примере конкретных регионов можно увидеть, как в нашей стране реализуются инициативы в области зеленой энергетики. Возобновляемые источники позволяют сократить использование ископаемого топлива и сопутствующие выбросы парниковых газов, помогая внести важный вклад в борьбу с климатическим кризисом», – руководитель программы «Зеленая энергетика» Владимир Асикритов.

Россия начала развивать эту сферу сравнительно недавно: еще несколько лет назад в стране не было крупных промышленных солнечных и ветровых электростанций. Между тем Россия обладает колоссальной возможностью для замещения ископаемого топлива возобновляемыми источниками энергии. И хотя потенциал до сих пор не использован в полной мере – в перспективе страна может стать одним из лидеров по развитию этого направления.

По мере запуска новых объектов карта будет дополняться.

Ранее Гринпис запустил петицию за отказ от развития атомной энергетики в России. Одновременно было подсчитано, что зеленая электроэнергия в России может стать дешевле традиционной.