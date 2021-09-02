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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Техника

Взгляд робота заставляет нас менять свое решение

Анастасия Баринова
02 сентября 2021
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Фото: IIT-Istituto Italiano di Tecnologia
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Фото: IIT-Istituto Italiano di Tecnologia
Мы подсознательно воспринимаем роботов как равных и ничего не можем с этим поделать.

Взгляд – мощный и важный невербальный сигнал, который учитывается людьми в ходе общения и принятия решений. Специалисты из Итальянского технологического института решили узнать, возникает ли такая же связь в процессе коммуникации человека и робота-гуманоида.

«Роботы будут все больше и больше присутствовать в нашей повседневной жизни. Поэтому важно понимать не только технологические аспекты их конструкции, но и социальную сторону взаимодействия. Мы хотим понять, как человеческий мозг обрабатывает поведенческие сигналы, передаваемые роботами», – ведущий исследователь Агнешка Виковска.

40 добровольцев играли с роботом iCub в стратегическую игру «Ястребы и голуби»: это одна из простейших моделей теории игр, основанная на конкурентных отношениях. В данном случае это была симуляция поездки на автомобиле: состязание двух водителей, которые движутся навстречу друг другу. Исход зависит от того, уступает ли игрок дорогу или продолжает движение прямо. Нейронная активность людей фиксировалась электроэнцефалографией.

Ученые обнаружили, что когда iCub в упор смотрел на человека, тот замедлялся с принятием решения. Исследователи объясняют это тем, что мозг начинает обрабатывать дополнительный поток информации, пытаясь решить, что означает прямой взгляд, насколько серьезен вызов и насколько соперник уверен в своих силах. Зачастую люди после этого меняли свою стратегию: обработав эти данные, мозг принимал новое решение уже с их учетом.

Эти результаты позволяют предположить, что взгляд робота запускает социально-когнитивные механизмы мозга, заставляя его реагировать точно так же, как и при взаимодействии с живым человеком. Авторы исследования надеются, что эти результаты помогут инженерам разрабатывать технику, которая будет адаптирована к конкретной ситуации.

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Андроиды с социальным поведением могут быть полезны при уходе за пожилыми людьми, а робот iCub изначально создавался как помощник в экспериментальной терапии при лечении детского аутизма. Но если человеку необходимо сосредоточиться на задаче – например, при управлении воздушным движением – присутствие робота с социальными сигналами может серьезно отвлекать.

Ранее американские ученые сделали похожие выводы в отношении роботов с богатой мимикой.

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