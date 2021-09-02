Взгляд робота заставляет нас менять свое решение

Взгляд – мощный и важный невербальный сигнал, который учитывается людьми в ходе общения и принятия решений. Специалисты из Итальянского технологического института решили узнать, возникает ли такая же связь в процессе коммуникации человека и робота-гуманоида.
40 добровольцев играли с роботом iCub в стратегическую игру «Ястребы и голуби»: это одна из простейших моделей теории игр, основанная на конкурентных отношениях. В данном случае это была симуляция поездки на автомобиле: состязание двух водителей, которые движутся навстречу друг другу. Исход зависит от того, уступает ли игрок дорогу или продолжает движение прямо. Нейронная активность людей фиксировалась электроэнцефалографией.
Ученые обнаружили, что когда iCub в упор смотрел на человека, тот замедлялся с принятием решения. Исследователи объясняют это тем, что мозг начинает обрабатывать дополнительный поток информации, пытаясь решить, что означает прямой взгляд, насколько серьезен вызов и насколько соперник уверен в своих силах. Зачастую люди после этого меняли свою стратегию: обработав эти данные, мозг принимал новое решение уже с их учетом.
Эти результаты позволяют предположить, что взгляд робота запускает социально-когнитивные механизмы мозга, заставляя его реагировать точно так же, как и при взаимодействии с живым человеком. Авторы исследования надеются, что эти результаты помогут инженерам разрабатывать технику, которая будет адаптирована к конкретной ситуации.
Андроиды с социальным поведением могут быть полезны при уходе за пожилыми людьми, а робот iCub изначально создавался как помощник в экспериментальной терапии при лечении детского аутизма. Но если человеку необходимо сосредоточиться на задаче – например, при управлении воздушным движением – присутствие робота с социальными сигналами может серьезно отвлекать.
Ранее американские ученые сделали похожие выводы в отношении роботов с богатой мимикой.