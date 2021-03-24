Yamaha TW-E3A – настоящая находка в мире беспроводных наушников. Вот 5 веских доказательств
Этот материал мы сделали вместе с Yamaha, которые, кажется, нашли оптимальное решение. Имя ему — Yamaha TW-E3A.
Надежность
Для того, чтобы наушники не выпали из ушей во время занятий спортом, в комплекте с TW-E3A идут специальные насадки типа «плавник», надёжно фиксирующие устройство в ушной раковине. Yamaha TW-E3A не страшен ни снег, ни дождь — наушники влагозащищены по стандарту IPX5. И, наконец, нет нужды брать с собой на тренировки зарядный кейс — TW-E3A способны работать в автономном режиме до шести часов.
Удобство
Хотите переключить трек, но заняты руки? Просто дайте команду голосовому ассистенту. В комплекте поставки четыре пары амбюшур разного размера, для комфортной посадки в ушах и звукоизоляции; при этом TW-E3A будут сидеть достаточно крепко, чтобы их не потерять.
Звук
130-летний опыт в предоставлении музыкантам инструментов для самовыражения, создании профессионального концертного и студийного оборудования, домашних Hi-Fi и High End систем позволяет Yamaha понимать саму суть музыки, её атмосферу и эмоции. В TW-E3A это нашло отражение в полной мере — звучат они просто потрясающе. Функция «Комфортное прослушивание» защищает ваш слух: она увеличивает чёткость звучания на низкой громкости, все частоты слышны великолепно. Кроме того, Yamaha TW-E3A поддерживают технологию AptX, которая отвечает за высококачественное беспроводное звучание и позволяет смотреть видео без задержки звука на устройствах на операционной системе Android. Если же у вас iPhone, то c кодеком AAC, так любимым Apple, TW-E3A тоже прекрасно дружат.
Стиль
У вас есть возможность выбрать из четырех цветов и подобрать наушники под свой имидж. Черный, белый, синий или розовый — вам лишь остается «настроить» эффектное сочетание с вашим образом.
Цена
В России Yamaha TW-E3A продаются всего за 6999 рублей. Это значительно дешевле, чем в США, где они стоят 129 долларов. По соотношению «цена — качество» равных придется искать долго.