Yamaha TW-E3A – настоящая находка в мире беспроводных наушников. Вот 5 веских доказательств

130-летний опыт в предоставлении музыкантам инструментов для самовыражения, создании профессионального концертного и студийного оборудования, домашних Hi-Fi и High End систем позволяет Yamaha понимать саму суть музыки, её атмосферу и эмоции. В TW-E3A это нашло отражение в полной мере — звучат они просто потрясающе. Функция «Комфортное прослушивание» защищает ваш слух: она увеличивает чёткость звучания на низкой громкости, все частоты слышны великолепно. Кроме того, Yamaha TW-E3A поддерживают технологию AptX, которая отвечает за высококачественное беспроводное звучание и позволяет смотреть видео без задержки звука на устройствах на операционной системе Android. Если же у вас iPhone, то c кодеком AAC, так любимым Apple, TW-E3A тоже прекрасно дружат.