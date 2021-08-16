Японцы начали делать биотопливо из супа рамэн

Транспортная компания Nishida Shoun, базирующаяся на юго-западе Японии, нашла дополнительный источник биотоплива: на основе супа рамэн тонкоцу. Остатки, обильно содержащие жир, смешиваются с топливом, приготовленным из отработанного растительного масла.
Идея возникла случайно: в 2013 году на одном из мероприятий, где обсуждались перспективы топлива из масла, к главе компании Масуми Нисида обратился администратор сети ресторанов, спросивший, можно ли найти применение остаткам супа. Заведениям общепита приходится платить за их утилизацию.
Особенностью рамэна с лапшой является мясной или рыбный бульон. Самым наваристым является вариант тонкоцу: он готовится на свиных костях, жире и хрящах. 74-летний Нисида предположил, что эта органика может быть полезна, и разработал устройство для отделения жира от бульона.
Из отработанного масла для жарки уже давно производится биодизельное топливо, но жир, в отличие от растительного масла, быстро застывает. Нисида придумал способ решить эту проблему путем устранения определенных элементов во время рафинирования. В настоящее время его компания закупает жир и отработанное масло примерно в 2 000 ресторанов: первая фильтрация проходит уже на их базе, поскольку разработанная Нисидой установка проста в использовании и может быть размещена на любой кухне.
Never in our wildest dreams would we have thought that leftover “tonkotsu” ramen soup broth could be used to make biodiesel to power vehicles. #RamenBroth #Biodiesel #NishidaShoun #Japan https://t.co/gACKXZgcjH— TheFinancialDistrict (@TheFinancialDi2) August 13, 2021
Инновация оказалась полезна обеим сторонам: вместо платы за утилизацию общепит получает деньги за отходы, а Nishida Shoun на собственном заводе в префектуре Фукуока ежедневно производит от 3 000 до 7 000 литров горючего, что удовлетворяет потребностям более 40% топлива для 170 автомобилей в парке компании.
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