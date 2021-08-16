Японцы начали делать биотопливо из супа рамэн

Инновация оказалась полезна обеим сторонам: вместо платы за утилизацию общепит получает деньги за отходы, а Nishida Shoun на собственном заводе в префектуре Фукуока ежедневно производит от 3 000 до 7 000 литров горючего, что удовлетворяет потребностям более 40% топлива для 170 автомобилей в парке компании.

Узнайте про «айсберг жира», который тоже превращается в биотопливо.