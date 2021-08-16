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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Техника

Японцы начали делать биотопливо из супа рамэн

Анастасия Баринова
16 августа 2021
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Фото: City Foodsters / Flickr
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Фото: City Foodsters / Flickr
В заведениях общепита накапливаются тонны остатков, которые оказались полезны.

Транспортная компания Nishida Shoun, базирующаяся на юго-западе Японии, нашла дополнительный источник биотоплива: на основе супа рамэн тонкоцу. Остатки, обильно содержащие жир, смешиваются с топливом, приготовленным из отработанного растительного масла.

Идея возникла случайно: в 2013 году на одном из мероприятий, где обсуждались перспективы топлива из масла, к главе компании Масуми Нисида обратился администратор сети ресторанов, спросивший, можно ли найти применение остаткам супа. Заведениям общепита приходится платить за их утилизацию.

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Особенностью рамэна с лапшой является мясной или рыбный бульон. Самым наваристым является вариант тонкоцу: он готовится на свиных костях, жире и хрящах. 74-летний Нисида предположил, что эта органика может быть полезна, и разработал устройство для отделения жира от бульона. 

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«Вначале у меня не было никаких знаний в области химии; все делалось методом проб и ошибок. Но когда экологическая ситуация стала серьезной проблемой, мои разработки оказались полезны».

Из отработанного масла для жарки уже давно производится биодизельное топливо, но жир, в отличие от растительного масла, быстро застывает. Нисида придумал способ решить эту проблему путем устранения определенных элементов во время рафинирования. В настоящее время его компания закупает жир и отработанное масло примерно в 2 000 ресторанов: первая фильтрация проходит уже на их базе, поскольку разработанная Нисидой установка проста в использовании и может быть размещена на любой кухне.

Инновация оказалась полезна обеим сторонам: вместо платы за утилизацию общепит получает деньги за отходы, а Nishida Shoun на собственном заводе в префектуре Фукуока ежедневно производит от 3 000 до 7 000 литров горючего, что удовлетворяет потребностям более 40% топлива для 170 автомобилей в парке компании.

Узнайте про «айсберг жира», который тоже превращается в биотопливо.

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