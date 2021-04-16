Как из двух старых атомных подлодок сделать одну новую: опыт Франции

12 июня 2020 года в сухом доке французского порта Тулон, где стояла подводная лодка Perle, произошел пожар. Атомный реактор из нее на тот момент был удален, и угрозы радиоактивного заражения не было, однако носовая часть обгорела очень сильно и восстановлению не подлежала. Такая техника подлежит утилизации, но это сложно, дорого и небезопасно для окружающей среды. Французские инженеры нашли концептуально новое и изящное решение.
В это же время в доке Шербура находилась подлодка Saphir, относящаяся к тому же типу «Рюби» (Rubis). Она была выведена из эксплуатации в 2019 году и ожидала демонтажа. И это натолкнуло специалистов на мысль создать гибрид из двух субмарин.
В декабре Perle была перевезена в Шербур, а в феврале ее разрезали пополам, подготовив неповрежденную заднюю часть длиной 73 метра к дальнейшим манипуляциям. От лодки Saphir была отделена передняя часть: прочная и работоспособная.
В начале апреля обе детали этого «конструктора» поставили на шагоходы шербурской верфи, где их аккуратно выровняют и затем сварят. Работы по объединению будут завершены в ближайшие месяцы, но полностью работоспособной субмарина станет к 2023 году.
Получившаяся в результате подводная лодка, за которой закреплено имя Perle, будет примерно на 1,4 метра длиннее, чем ее предшественники. Это случится за счет зоны стыковки, где будут размещены километры кабелей и труб. Кроме того, в этой дополнительной зоне будут оборудованы новые помещения, что несомненно порадует экипаж, состоящий из 70 человек.
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