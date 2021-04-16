Как из двух старых атомных подлодок сделать одну новую: опыт Франции

В декабре Perle была перевезена в Шербур, а в феврале ее разрезали пополам, подготовив неповрежденную заднюю часть длиной 73 метра к дальнейшим манипуляциям. От лодки Saphir была отделена передняя часть: прочная и работоспособная.

В начале апреля обе детали этого «конструктора» поставили на шагоходы шербурской верфи, где их аккуратно выровняют и затем сварят. Работы по объединению будут завершены в ближайшие месяцы, но полностью работоспособной субмарина станет к 2023 году.

Получившаяся в результате подводная лодка, за которой закреплено имя Perle, будет примерно на 1,4 метра длиннее, чем ее предшественники. Это случится за счет зоны стыковки, где будут размещены километры кабелей и труб. Кроме того, в этой дополнительной зоне будут оборудованы новые помещения, что несомненно порадует экипаж, состоящий из 70 человек.



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