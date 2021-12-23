Зачем японский профессор предлагает лизать телевизор?

Считается, что облизывать предметы, и особенно электронику, нельзя, но профессор Хомеи Мияшита из японского университета Мэйдзи опровергает это утверждение. Несколько лет назад он разработал гаджет, принцип работы которого основан на облизывании. Недавно устройство было протестировано на добровольцах. Аппарат, получивший название Taste the TV («Попробуй телевизор»), позволяет ощутить вкус пищи, которая демонстрируется на экране.
📺 ‘Taste the TV’: A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavors https://t.co/JWVhiU94z1 pic.twitter.com/ZgxmfTf1Xn— Reuters (@Reuters) December 23, 2021
Мияшита давно экспериментирует в этой области. Одним из его ранних устройств стала «соленая вилка», которую можно применять в больницах. Пациентам на строгих диетах прописывается пресная пища, и в результате еда кажется им невкусной. Профессор создал электрический столовый прибор, активирующий рецепторы, отвечающие за кислый или соленый вкус. Человек по-прежнему ест здоровую еду, ощущая ее соленой или кислой, а в организм вредные добавки не поступают.
Продолжая исследования, Мияшита разработал «генератор вкуса», в основе которого лежит процесс электрофореза. В него встроено несколько канистр с гелями базовых вкусов. Процесс лизания запускает слабый электрический разряд, при помощи которого распыляются вкусовые сочетания. Для этого профессор разработал уравнения, которые преобразуют вкусовые данные в соответствующую силу тока.
Прототип представлял собою трубку, а теперь это — сенсорный экран. Одна из студенток на глазах журналистов опробовала устройство, заказав вкус шоколада. Результат был достигнут, хоть и не с первой попытки.
A Japanese professor has developed a prototype lickable TV screen that can imitate food flavours, another step towards creating a multi-sensory viewing experience. https://t.co/MgcQe8q5VU— Times LIVE (@TimesLIVE) December 23, 2021
Изобретатель уверен, что в условиях пандемии устройство будет особенно востребовано: оно позволяет сократить контакты с внешним миром. Он называет несколько сфер применения — например, заочные курсы поваров и сомелье. Кроме того, инновация позволит увереннее заказывать еду онлайн, и, наконец, она обогатит впечатления от просмотра фильмов, где показана еда.
国際学会IEDM2021（IEEE International Electron Devices Meeting）で、招待講演「Integrating Taste Technology with Audiovisual Media」を行いました！イオン泳動式(NorimakiSynthesizer)と噴霧混合式(TTTV)の味ディスプレイについて、その性能を比較した議論を行いました。 pic.twitter.com/QFljWGjc37— 宮下芳明 Homei Miyashita (@HomeiMiyashita) December 16, 2021
Профессор также изучает возможность передавать таким же образом запахи. Узнайте, почему вкусы меняются с возрастом.