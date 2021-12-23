Зачем японский профессор предлагает лизать телевизор?

Мияшита давно экспериментирует в этой области. Одним из его ранних устройств стала «соленая вилка», которую можно применять в больницах. Пациентам на строгих диетах прописывается пресная пища, и в результате еда кажется им невкусной. Профессор создал электрический столовый прибор, активирующий рецепторы, отвечающие за кислый или соленый вкус. Человек по-прежнему ест здоровую еду, ощущая ее соленой или кислой, а в организм вредные добавки не поступают.

Продолжая исследования, Мияшита разработал «генератор вкуса», в основе которого лежит процесс электрофореза. В него встроено несколько канистр с гелями базовых вкусов. Процесс лизания запускает слабый электрический разряд, при помощи которого распыляются вкусовые сочетания. Для этого профессор разработал уравнения, которые преобразуют вкусовые данные в соответствующую силу тока.