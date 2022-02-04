Женская внешность помогает роботам втереться к нам в доверие

Женский голос при коммуникации с роботом люди тоже предпочитают мужскому.
Исследователи из Университета штата Вашингтон в Пуллмане попросили 170 добровольцев поделиться своими мыслями о коммуникации с роботами, работающими в сфере обслуживания, например, выполняющими функции портье в отеле.
Команда обнаружила, что людям комфортнее разговаривать с роботом-презентатором женского пола, особенно если он имеет человеческие черты. Исследовательница Субин Сео говорит, что люди склонны чувствовать себя более удобно, если о них заботятся женщины из-за гендерных стереотипов.
Субин Сео
ведущий автор исследования
Еще до пандемии гостиничная индустрия боролась с высокой текучестью кадров, и Сео отметила, что некоторые отели обратились к роботам и автоматизации для выполнения различных функций, от мытья посуды и уборки номеров до обслуживания клиентов, такого как встреча гостей и доставка багажа.
Для исследования участникам опроса был представлен один из четырех сценариев взаимодействия с сервисным роботом с искусственным интеллектом в отеле. В одном из сценариев их приветствовал служебный робот-мужчина по имени «Алекс», у которого было человекоподобное тело. Во втором сценарии внешность робота была женской, а имя было изменено на «Сара». В двух других сценариях роботы имели разный пол и имена, но были «машиноподобными», с интерактивным экраном вместо лица.
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Позже респондентов попросили оценить, как они относятся к взаимодействиям с такими роботами. Участники, которым были представлены роботы-женщины, оценили свой опыт как более приятный и удовлетворительный, чем те, кто участвовал в сценариях с роботами-мужчинами. Когда роботы были человекоподобными, предпочтение людей их женских версий было очевидным.
«В будущем мы увидим больше роботов в качестве замены людей в отелях и ресторанах, поэтому мы можем обнаружить, что некоторые психологические отношения, которые мы наблюдаем при взаимодействии человека с человеком, также реализуются при взаимодействии с роботами», – отмечает Сео.
В будущем Сео хочет продолжить изучение коммуникации людей с роботами. В частности, она намерена выяснить, как на такое взаимодействие влияют характеристики людей, такие, например, как экстравертность или интровертность.
Посмотрите на робота, пугающе похожего на человека.
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